Abre el INAH convocatoria para diplomado en peritaje en Ciencias Antropológicas

A fin de brindar las herramientas teórico-prácticas para el desarrollo de dictámenes antropológicos por especialidad y contribuir a la construcción de un diálogo interdisciplinario sobre justicia y equidad en la diversidad, el Instituto Nacional de Antropología (INAH), a través de su Coordinación Nacional de Antropología, abrió la convocatoria del Diplomado Peritaje en Ciencias Antropológicas, promoción 17, que se realizará del 2 de marzo al 14 de diciembre de 2026.

El encuentro, que se llevará a cabo en modalidades presencial y en línea, tiene como objetivo enriquecer la formación de profesionistas de las ciencias antropológicas, para intervenir de forma clara, precisa y oportuna en controversias jurídico-legales, mediante la elaboración de dictámenes periciales, ya sea para individuos o colectivos, de tal manera que el saber profesional especializado de esta ciencia quede claramente explicitado y aporte elementos para la mejor toma de decisiones.

La convocatoria está abierta hasta el 16 de febrero de 2026, a las 18:00 horas, o hasta llegar al cupo máximo de 60 participantes. Está dirigida a quienes cuenten, como mínimo, con pasantía total en las licenciaturas de Antropología Social, Etnología, Arqueología, Historia, Etnohistoria, Lingüística, Antropología Física, Restauración o Derecho. Se deberá tener óptima conexión a internet, para mantener la cámara abierta durante las sesiones virtuales, lo cual será obligatorio.

Para inscribirse se debe presentar la siguiente documentación: título, cédula profesional o carta de pasante; identificación oficial vigente (INE, pasaporte, forma migratoria), currículum resumido en una cuartilla, carta de exposición de motivos y carta compromiso de conclusión del diplomado (para personal del INAH).

Los documentos deberán enviarse al correo: capacitacion2@yahoo.com, en formato PDF, y llenar el formato de registro en el enlace: forms.gle/Zf7aDZLpqePhtntg8.

La documentación será revisada por un Comité Evaluador, el cual tomará en cuenta fecha y hora de envío, revisará que los expedientes estén completos y valorará el contenido de la carta de motivos, para notificar, vía correo electrónico, el resultado de la valoración, mismo que será inapelable.

La actividad tendrá un costo de 6,000 pesos, y podrá hacerse en un solo pago o diferido en tres mensualidades; investigadores y trabajadores del INAH estarán exentos de pago.

El diplomado está diseñado a partir de dos ejes: el primero, abordará temas introductorios, los cuales expondrán las instancias y mecanismos jurídicos en donde se ubica el peritaje y su situación actual, así como el papel de la antropología como disciplina reflexiva y promotora de los derechos humanos y la diversidad cultural.

El segundo, se conforma de los módulos por especialidad, donde cada uno explicará las distintas estrategias que utiliza para allegarse de información y elaborar los dictámenes periciales, mostrando también la variedad de peritajes que se hacen por rama, como es el caso de los relacionados con delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, antropología sexual, lingüísticos y culturales, entre otros.

De esta manera, el programa está estructurado en nueve módulos: Antropología y derechos humanos, Marco jurídico del peritaje antropológico y Peritajes Arqueológico, Antropofísico, en Antropología Social, Etnohistórico, Lingüístico, en Restauración y Paleontológico.

Para acreditarlo se deberá cumplir con las evaluaciones señaladas por módulo, cubrir 80 por ciento de asistencias y realizar los pagos puntualmente. Al finalizar, las y los participantes recibirán un diploma con valor curricular. Quienes radiquen en la Ciudad de México deberán asistir de manera presencial a todas las sesiones.

Mayor información, en la cuenta de Facebook Capacitación En Antropología o al correo electrónico: capacitación.cnan.@inah.gob.mx.