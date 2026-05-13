Abre Escuela Superior de Artes José Limón convocatoria de ingreso para Música

El Instituto Sinaloense de Cultura, a través de la Escuela Superior de Artes José Limón, lanzó la convocatoria de ingreso para el área de Música correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, dirigida a jóvenes interesados en cursar carreras técnicas y licenciaturas con Convalidación Oficial de Estudios por la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

De acuerdo con la convocatoria, el periodo de preinscripciones se realizará del 11 de mayo al 19 de junio, mientras que las audiciones se llevarán a cabo los días 22 y 23 de mayo. Las inscripciones serán del 1 al 10 de julio y el inicio de clases está programado para el 17 de agosto.

En el nivel técnico, con duración de tres años (seis semestres), se ofertan las carreras de Técnico Cantante Coral y Técnico Ejecutante de Instrumento, con opciones en clarinete, contrabajo, corno, fagot, flauta, guitarra, oboe, percusiones, piano, saxofón, trombón, trompeta, tuba, viola, violín y violoncello.

Para ingresar a este nivel se requiere contar con conocimientos musicales teóricos y prácticos del instrumento a elegir; en caso de no cumplir con el nivel requerido, la institución ofrecerá un curso propedéutico. Los aspirantes deberán haber concluido la secundaria y tener entre 15 y 23 años de edad.

Asimismo, la Escuela Superior de Artes José Limón ofrece licenciaturas con duración de cuatro años (ocho semestres) en Canto, Guitarra, Piano, Pedagogía Musical y Ejecución de Instrumento Orquestal.

En este nivel, las y los aspirantes deberán acreditar conocimientos equivalentes a tercer año técnico en solfeo, armonía, contrapunto e instrumento, además de aprobar los exámenes de admisión correspondientes y contar con bachillerato terminado.

Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes en las instalaciones de la Escuela Superior de Artes José Limón, ubicadas en Rafael Buelna esquina con Paliza, colonia Centro, en Culiacán, Sinaloa; a los teléfonos (667) 712 20 21 y (667) 715 24 58, así como al correo electrónico licenciatura.musica@culturasinaloa.gob.mx.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas.