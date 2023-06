Con un cuerpo de obra de 120 pinturas en distintas técnicas y formatos, y de 75 esculturas en terracota laqueada de pequeño formato, con las que resume 40 años de actividad en las artes plásticas, el creador sinaloense Héctor Monge inauguró la exposición “Retrospectiva y Lillyput”, que abarca las tres plantas de la Galería de Arte Antonio López Sáenz.

La muestra fue inaugurada con un acto presidido por Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación del Instituto Sinaloense de Cultura, con la representación de su director general el Dr. Juan Salvador Avilés, Margarita Félix, jefa de Artes Visuales del ISIC, el Arq. Carlos Ruiz Acosta, invitado por el expositor, y desde luego, Héctor Monge, y contó con una numerosa asistencia.

Al hacer uso de la voz, Héctor Monge comentó que todas estas obras fueron hechas con un solo objeto: divertirme y sentir placer al hacerlas, y resumen 40 años de trabajo, aunque no están todas, pues algunas “sus dueños no me las prestaron”.

Expresó que lo de Lillyput -la isla de la gente diminuta de los Viajes de Gulliver- alude al tamaño de las esculturas, ya que son esculturas en terracota que tuvo que hornear en un horno muy pequeño que tiene, y las figuras están agrupadas en diferentes temáticas.

“No soy escolástico, no fui a la escuela formal pero me gusta mucho experimentar y si alguno de estos experimentos les produce un poco de placer o de gozo, con eso estoy muy bien pagado”, dijo.

Rodolfo Arriaga a su vez, comentó que con Monge lo une el teatro desde los 80, pero su obra ha ido más allá, profundizando en las artes, en la poesía, y a inicios de junio presentó la lectura de sus poemas que realmente fueron gozosos y que forman parte de todo este acervo en el que hace una síntesis apretada de su vida, porque el arte es una representación de la vida. Y lo consideró como “uno de los artistas más completos que tiene Sinaloa”.

Por su parte, Ruiz Acosta, al inaugurar la muestra, comentó que el ser invitado a comentar la obra no lo obliga a ser un panegirista, y al verla encuentro que Héctor está en el campo de la experimentación, que no lo ha abandonado y que hace cosas excelentes, y por lo menos cinco de estas obras van mucho más allá de lo que yo hubiera imaginado. El hecho de que esté en el campo de la experimentación implica que está viendo siempre hacia adelante y eso lo hace un gran artista.

La exposición permanecerá instalada hasta el 18 de septiembre, de martes a sábado en un horario de 11:00 a 18:00 horas.