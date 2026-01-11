Abre la Temporada Campbel con emotivo adiós al maestro Max Torres

MAZATLÁN._ El inicio de la 16ª Temporada Campbell este domingo 11 de enero no fue solo un despliegue de virtuosismo, sino un profundo acto de amor y respeto.

El telón del Teatro Ángela Peralta se abrió a las 12:00 horas para rendir un homenaje póstumo al Maestro Max Torres, destacado contrabajista de la Camerata Mazatlán, quien recientemente partió dejando un gran vacío en la comunidad artística.

La ceremonia comenzó con un momento de alta carga emocional. El Maestro Gordon Campbell dedicó unas sentidas palabras a quien fuera su colega y amigo, destacando no solo su rigor técnico, sino su invaluable aportación a la actividad cultural de Mazatlán.

Para honrar su memoria, se proyectó un video conmemorativo que recorrió la trayectoria del maestro Max Torres a través de imágenes que capturaron su esencia, su pasión por el contrabajo y su calidez humana. En este último adiós, estuvieron presentes su esposa, Carmina Carranza, y su hija, Carmina Torres Carranza, acompañadas por el respeto y el aplauso del público mazatleco.

Bajo el título “Serenata para Cuerdas”, el concierto inaugural se transformó en un bálsamo musical donde las cuerdas de la Camerata sirvieron de voz para dar el último adiós a Max Torres.

El repertorio logró transitar por diversas emociones. La primera parte mostró la versatilidad de la Camerata al pasar de la energía rítmica de la Danza de los Sables de Khachaturian al suspenso cinematográfico del tema de Psicosis de Bernard Herrmann.

Después del intermedio la interpretación de Serenata para cuerdas de Josef Suk resonó con un estilo romántico y cálido y sirvió como vehículo perfecto para la introspección tras el homenaje.

Segundos antes de tocar esta pieza, el Maestro Campbell compartió su entusiasmo por el repertorio de esta temporada y enfatizó la calidad de los músicos locales y la profundidad de las obras elegidas:

“Es una profundidad poco común. La música de Suk serena mucho el espíritu; escucharemos una melodía de violonchelo, sobre todo en este tercer movimiento, (dedicado a Max Torres) para finalizar con una pieza llena de energía. Aunque en esta ocasión no contamos con metales, tenemos a la Camerata aquí y es un privilegio para mí trabajar con ellos”, aseguró.

Al finalizar el programa el público aplaudió de pie la entrega y la calidad de los músicos, que se mostraron satisfechos y sonrientes durante el primer concierto de la Temporada Campbell, que continúa el domingo 18 de enero con “Verdad a voces” interpretado a capella en Casa Haas, a las 12:00 y 17:00 horas. Boletos a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. Tel. 669 982 44 46 ext. 103.