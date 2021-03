$!Abre Pau Matinée los Conciertos de escritorio

Nelly Sánchez

A ritmo de cumbia, jazz y un poco de pop, la cantante y compositora Pau Matinée compartió una reflexión en torno a la cuarentena e inauguró el programa Conciertos de Escritorio, que organiza la Dirección de Literatura, Editorial y Bibliotecas del Instituto Sinaloense de Cultura.

Desde un rincón lleno de libros e instrumentos, la artista hizo un breve concierto que se transmitió a través de las redes sociales del Isic y formó parte del Festival de Primavera.

La acompañaron los músicos Polo Carrillo en la guitarra, Alberto Lara en las percusiones y Óscar Corral en el contrabajo.

Matinée inició con Cuarentena 20-20, en la que reflexiona sobre ese diminuto organismo que unió al mundo y lo hizo reflexionar, y al mismo tiempo le dio suspiro.

“Es una canción donde mi yo del futuro, le cuenta a mis hijos lo maravilloso que fue este tiempo de cuarentena para mi vida. ¿Por qué? Porque a pesar del caos... he pasado tiempo de calidad con mi familia, he descansado lo suficiente y he tenido más tiempo para hacer aquellas cosas que por los ajetreos de los días no había hecho. A pesar de todo el caos y la crisis, todos tenemos al menos algo bueno que contar sobre la cuarentena en un futuro”, escribió Matinée en sus redes sociales.

Luego interpretó Moreno de mi alma, “No me mereces”, para cerrar con “Cumbia del adulto”.