Abren convocatoria de becas para impulsar a jóvenes escritores sinaloenses

La oportunidad para que nuevas voces de la literatura sinaloense desarrollen sus proyectos creativos vuelve a abrirse con la tercera convocatoria estatal de becas de Literaria Centro Mexicano de Escritores (LCME), correspondiente a la generación 2026-2027.

Dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, de nacionalidad mexicana y residentes en Sinaloa, la convocatoria contempla la entrega de cuatro becas de tutoría que se desarrollarán de manera presencial en Mazatlán, con el objetivo de fortalecer la creación de una novela, un libro de cuentos, de poesía o un ensayo no académico.

Las becas son posibles gracias al auspicio de la Fundación El Cid, Vizsla Silver Corp, Venados de Mazatlán y El Marqués Business Club, instituciones que respaldan este programa enfocado en el impulso de nuevos talentos literarios del estado.

Los interesados deberán enviar su documentación en un solo archivo PDF al correo electrónico becas@literariacentro.org, con el asunto “Tercera Convocatoria LCME, 2026-2027”.

La fecha límite para la recepción de postulaciones será el viernes 28 de agosto de 2026, a las 12:00 horas.

Entre los requisitos se encuentran datos personales, identificación oficial, comprobante de domicilio, una semblanza curricular, carta de motivos, descripción del proyecto literario y una muestra de entre cinco y diez cuartillas de la obra del aspirante.

El proceso de selección se realizará en dos etapas, la primera se efectuará una preselección, cuyos candidatos sostendrán una entrevista virtual con el jurado, para posteriormente definir a los cuatro beneficiarios, cuyos nombres serán dados a conocer, a más tardar, el 30 de septiembre.

Quienes resulten seleccionados deberán asistir semanalmente a las sesiones de tutoría en el Centro de Mazatlán, por lo que los aspirantes que residan en otros municipios deberán considerar los traslados como parte de su compromiso con el programa.

La beca tendrá una duración de un año, del 16 de octubre de 2026 al 15 de octubre de 2027, periodo durante el cual los participantes recibirán un estímulo económico mensual de 12 mil pesos, menos las retenciones fiscales correspondientes, además del acompañamiento de escritores y tutores especializados para el desarrollo de su obra.

Los beneficiarios deberán concluir el proyecto con el que fueron seleccionados y cumplir con las actividades establecidas en el convenio de participación, y no podrán concursar quienes hayan obtenido este apoyo en convocatorias anteriores.

Fecha

La fecha límite de recepción de documentos es el viernes 28 de agosto de 2026, a las 12:00 horas. El envío de postulaciones debe hacerse al correo becas@literariacentro.org.