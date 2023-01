Las inscripciones las pueden realizar en las oficinas del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, ubicado en Av. Miguel Alemán #203 Centro, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, tienen un costo de 80 pesos por participante y la fecha límite será el viernes 17 de febrero a las 19:00 horas.

Además de la cuota de inscripción el padre, tutor o representante del concursante deberá agregar una copia de la credencial de elector vigente, RFC, copia del acta de nacimiento y credencial con fotografía del concursante.

Quienes compitan en Baile, el día de la inscripción deben entregar una memoria USB con el tema de su elección, en formato MP3, y no debe exceder de 90 segundos, personal de Cultura verificará que la grabación cumpla con las especificaciones, de no cumplir con este requisito, los organizadores el día del evento designarán la melodía y no se podrá cambiar.

Quienes compitan en Comparsa no habrá distinción entre Fantasía, Disfraz y Baile, será premio único para los ganadores, por su parte quienes se inscriban en Individual y Pareja, podrán participar por separado en cualquier modalidad.