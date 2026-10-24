Abren en Mazatlán un club para acercarse a la poesía

Con el propósito de acercar la poesía a nuevos lectores y generar espacios de diálogo en torno a la literatura, inició actividades el Club de Poesía, una propuesta cultural impulsada por la promotora Laura Medina, creadora de La Casa del Caracol y coordinada por el poeta mazatleco Luis Roberto González.

La primera sesión se realizó el martes 20 de octubre, con la intención de consolidar este proyecto como un espacio permanente para compartir lecturas, descubrir autores y conversar sobre las emociones, reflexiones y preguntas que despiertan los poemas.

La iniciativa parte de la idea de que la poesía no debe limitarse a los libros ni ser exclusiva de escritores o especialistas, sino convertirse en un punto de encuentro para personas de distintas edades, profesiones y experiencias.

A diferencia de un taller de escritura o de una actividad académica, el club propone una experiencia de lectura compartida, en la que los participantes puedan acercarse a diferentes voces poéticas y expresar libremente sus impresiones, en un ambiente de intercambio y participación.

El poeta Luis Roberto González estará a cargo de coordinar las reuniones y guiar a los asistentes por distintas obras, autores y tradiciones literarias, mientras que Laura Medina respalda el proyecto desde su labor de promoción cultural al frente de La Casa del Caracol.

La propuesta busca también demostrar que no es necesario contar con conocimientos especializados para disfrutar de la poesía, sino tener disposición para leer, escuchar y descubrir nuevas formas de comprender las experiencias humanas a través de las palabras.

En medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana, el club pretende recuperar el valor de la lectura pausada y la conversación, al ofrecer un espacio para detenerse, abrir un libro y compartir distintas interpretaciones.

Las reuniones se realizarán el tercer martes de cada mes, a las 19:00 horas, en El Recreo, ubicado en Constitución 209, en el Centro Histórico de Mazatlán.

La invitación está abierta tanto a quienes ya disfrutan de la poesía como a quienes buscan acercarse por primera vez a este género literario, con la intención de fortalecer la comunidad lectora y ampliar las opciones de encuentro cultural en el puerto.

Reuniones

El Club de Poesía se reúne el tercer martes de cada mes, a las 19:00 horas, en El Recreo, ubicado en Constitución 209, en el Centro Histórico de Mazatlán.

Los interesados pueden comunicarse con Laura Medina, al 669 949 9546, y Luis Roberto González, al 669 413 630.