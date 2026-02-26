Abren espacio de reflexión sobre ‘Qué hacer cuando todo arde’

MAZATLÁN._El Museo de Arte de Mazatlán será anfitrión del taller periodístico “Qué hacer cuando todo arde: decisiones periodísticas tras un hecho de alto impacto”, que se realizará el próximo sábado 14 de marzo de 2026, de 10:00 a 13:00 horas, en la Galería Roberto Pérez Rubio, con entrada libre.

La actividad es organizada por Iniciativa Sinaloa, con el respaldo de la Embajada de Noruega Ciudad de México, en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura, y está dirigida a reporteras y reporteros de medios tradicionales y plataformas digitales que ejercen el periodismo en Sinaloa y buscan fortalecer sus criterios editoriales y capacidades de autoprotección en contextos de riesgo.

El objetivo del taller es abrir un espacio de análisis y diálogo sobre las decisiones éticas e informativas que deben tomarse tras un hecho de alto impacto: qué investigar primero, qué confirmar, qué evitar y cómo sostener lo publicado sin caer en la autocensura.

En un entorno marcado por escenarios de violencia e inseguridad, la formación especializada se vuelve fundamental para garantizar un ejercicio periodístico responsable, seguro y con enfoque en derechos humanos.

Durante la sesión se abordarán herramientas prácticas y conceptuales que permitan reducir riesgos, fortalecer procesos editoriales y actuar con rigor profesional, reconociendo que la cobertura de contextos críticos exige rapidez, precisión y una profunda reflexión ética.

El taller será impartido por la periodista de investigación Miriam Ramírez, quien cuenta con más de 15 años de trayectoria en la cobertura de corrupción gubernamental, crimen organizado y derechos humanos. Actualmente forma parte de la Unidad de Periodismo de Investigación y Datos de El Universal.

Es ganadora del Premio Gabo 2025 en la categoría Cobertura, por una investigación sobre el aumento de muertes de personas migrantes en un contexto de políticas migratorias militarizadas en la frontera entre México y Estados Unidos. También recibió el Premio Excelencia Periodística 2023 otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por su trabajo sobre la producción, tráfico y consumo de fentanilo en México, y fue finalista del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación “Javier Valdez” 2023, por revelar redes de corrupción y abuso de poder vinculadas a recursos públicos.

A lo largo de su carrera ha colaborado en medios como Ríodoce, Noroeste, El Debate, El Informador y fue corresponsal en Sinaloa para la Agencia Francesa de Prensa (AFP). Asimismo, se desempeñó como investigadora y coordinadora en la organización civil Iniciativa Sinaloa.