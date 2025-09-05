Abren inscripciones al Taller de Cinematografía

A partir del 6 de septiembre, el Centro Municipal de Artes abrirá sus puertas para una nueva generación de amantes del séptimo arte. El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán invita a personas mayores de 15 años a inscribirse en el Taller de Cinematografía, un curso diseñado para formar a futuros críticos y conocedores de cine en la región.

Este taller, impartido por los maestros Julio Recinos y Edén Martínez, busca ofrecer una mirada profunda a la historia y evolución del cine. Las clases se llevarán a cabo los sábados de 10:00 a 14:00 horas en el Cinematógrafo “Marco Lugo” del CMA.

Edén Martínez expresa que el objetivo es que los estudiantes aprendan a “leer” las escenas más allá de la trama, descubriendo las películas, directores y movimientos que han marcado épocas. Además de proporcionar un sólido bagaje audiovisual, el taller también busca enfocar la creatividad de los participantes, sirviendo como una base para quienes deseen continuar con el diplomado y desarrollar sus propios proyectos cinematográficos.

El plan de estudios abarca diversas corrientes y escuelas, desde los orígenes del surrealismo y el expresionismo, hasta el neorrealismo italiano, la nueva ola francesa, y el cine mexicano. Los estudiantes tendrán la oportunidad de formar una comunidad de aprendizaje, con acceso a invitados especiales de la industria y funciones exclusivas.

Proceso de inscripciónPara inscribirse, los interesados deben crear una cuenta en el sitio web de admisiones de la cultura: https://culturacma.servoescolar.mx/admisiones.aspx.

Los documentos necesarios para completar el proceso son:

* Acta de nacimiento

* Comprobante de domicilio

* CURP

* Constancia de último grado de estudios

* FotografíaLa cuota de inscripción es de $870.00 pesos y la mensualidad es de $580.00 pesos.