Abren inscripciones para el Taller de Folclore del Centro Municipal de las Artes

En este taller, los participantes aprenderán y bailarán danzas tradicionales que forman parte de nuestras raíces, promoviendo las costumbres y tradiciones que nos definen como nación. No se requiere experiencia previa, y no hay audiciones, el pase es directo para todos los interesados.

El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán invita a jóvenes de 12 a 17 años que deseen vivir y proyectar la riqueza cultural de México a través de la danza folclórica, a sumarse al Taller de Folclore en el Centro Municipal de las Artes.

El Taller de Folclore del CMA es una oportunidad para conectar con la identidad mexicana.

El Taller de Folclore del CMA es una oportunidad para conectar con la identidad mexicana.

Más que un espacio para aprender pasos y coreografías, el Taller de Folclore del CMA es una oportunidad para conectar con la identidad mexicana, reforzar el sentido de pertenencia y transmitir, a través del arte, las historias y emociones de nuestro pueblo. En tiempos en los que las tradiciones se ven amenazadas por el olvido, actividades como esta se vuelven esenciales para mantener viva la memoria cultural y compartirla con las nuevas generaciones.

El CMA y el Instituto de Cultura de Mazatlán invitan a todos los jóvenes con entusiasmo y amor por la danza a formar parte de esta experiencia enriquecedora, que no solo desarrolla habilidades artísticas, sino que fortalece la unión comunitaria y el orgullo de ser mexicanos.

Los interesados en ingresar al Taller de Folclore deben crear su cuenta en el link https://culturacma.servoescolar.mx/admisiones.aspx y reunir los requisitos que se solicitan en el enlace.