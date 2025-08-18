Abren inscripciones para el Taller de Folclore del Centro Municipal de las Artes

El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán invita a jóvenes de 12 a 17 años que deseen vivir y proyectar la riqueza cultural de México a través de la danza folclórica, a sumarse al Taller de Folclore en el Centro Municipal de las Artes.
En este taller, los participantes aprenderán y bailarán danzas tradicionales que forman parte de nuestras raíces, promoviendo las costumbres y tradiciones que nos definen como nación. No se requiere experiencia previa, y no hay audiciones, el pase es directo para todos los interesados.
Más que un espacio para aprender pasos y coreografías, el Taller de Folclore del CMA es una oportunidad para conectar con la identidad mexicana, reforzar el sentido de pertenencia y transmitir, a través del arte, las historias y emociones de nuestro pueblo. En tiempos en los que las tradiciones se ven amenazadas por el olvido, actividades como esta se vuelven esenciales para mantener viva la memoria cultural y compartirla con las nuevas generaciones.
El CMA y el Instituto de Cultura de Mazatlán invitan a todos los jóvenes con entusiasmo y amor por la danza a formar parte de esta experiencia enriquecedora, que no solo desarrolla habilidades artísticas, sino que fortalece la unión comunitaria y el orgullo de ser mexicanos.
Los interesados en ingresar al Taller de Folclore deben crear su cuenta en el link https://culturacma.servoescolar.mx/admisiones.aspx y reunir los requisitos que se solicitan en el enlace.