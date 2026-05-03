Abren las puertas al universo artístico en el Museo Casa del Marino

Un recorrido por paisajes de primavera hasta universos simbólicos y composiciones llenas de color compartieron alumnos del del programa El Patio Educativo y Arte, guiados por el maestro Manuel Velázquez Carlock, en la exposición “Crecer: arte infantil con libertad”.

En el Museo Casa del Marino se convirtió en un territorio de imaginación libre con esta muestra realizada bajo la coordinación del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Alrededor de 29 niñas y niños presentan una colección de piezas que destacan por su autenticidad, diversidad visual y profundidad creativa.

Durante el acto inaugural, Carlock compartió una reflexión que dio sentido al espíritu de la exposición al señalar que en estas paredes no hay obras sujetas a moldes repetitivos ni guiones impuestos, sino el resultado de permitir que la imaginación encuentre su propio cauce. Subrayó que, aunque la naturaleza late como eje en muchas de las piezas, es la libertad creativa la que ha permitido que de ella emerjan identidades únicas.

El maestro hizo un reconocimiento especial a las familias, y destacó que detrás de cada pincelada existe el respaldo de madres y padres que han confiado en el proceso artístico de sus hijos. Afirmó que el arte es fundamental en el desarrollo infantil y que, gracias a ese acompañamiento constante, ha sido posible consolidar una comunidad artística viva y en crecimiento.