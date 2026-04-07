Abren temporada primaveral con un viaje musical ‘De Disney a Brahms’

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes iniciará su Temporada de Primavera 2026 con el concierto titulado De Disney a Brahms, una propuesta que promete una experiencia sonora envolvente y emotiva, con el director titular Alexandre Da Costa y pianista vasco Josu Okiñena, como solista.

La cita será este jueves a las 18:00 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio, con repetición el domingo a las 12:30 horas.

Los pormenores del concierto fueron dados a conocer en una conferencia de prensa. En ella, Alexandre Da Costa, invitó al público a disfrutar de lo que describió como una velada inolvidable, en la que más de 60 músicos en escena generarán una riqueza sonora capaz de transportar a los asistentes a distintos universos musicales.

Destacó que una de las obras del programa puede sentirse “como dar un paseo por un cuento de Disney”, en una experiencia que apela tanto a la imaginación como a la emoción del público.