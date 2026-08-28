Abrirá ‘Amamos la Ópera’ el Festival Cultural Mazatlán 2026

Con una noche dedicada al bel canto y a las grandes emociones del teatro lírico, el Festival Cultural Mazatlán 2026 dará inicio el viernes 25 de septiembre con el concierto “Amamos la Ópera, rumbo a los grandes escenarios”, en el Teatro Ángela Peralta.

La presentación, programada a las 19:00 horas, reunirá a la Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Enrique Patrón de Rueda, con las solistas Vanessa Gama y Rosa Ferreiro, jóvenes representantes de la ópera nacional.

El programa propone un recorrido por distintas épocas y estilos de la música lírica, con obras de compositores como Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Piotr Ilich Chaikovski, Ambroise Thomas y Camille Saint-Saëns.

A través de sus voces y del acompañamiento orquestal, las intérpretes llevarán al público por pasajes marcados por el bel canto italiano, la elegancia, la pasión y el dramatismo característicos de la ópera.

La propuesta busca ofrecer una velada en la que la técnica vocal se combine con las emociones propias del teatro lírico, desde la nostalgia y la sensualidad hasta la tensión dramática que caracteriza a algunas de las grandes obras del repertorio operístico.

“Amamos la Ópera” será el punto de partida del Festival Cultural Mazatlán 2026, organizado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, que nuevamente reunirá distintas expresiones artísticas para acercarlas al público porteño.

Con esta edición, el festival apuesta por una programación que impulse la formación, la creación y la proyección del talento, además de fortalecer la presencia de espectáculos de calidad en los escenarios de la ciudad.

Los boletos tienen precios de 400, 350, 300 y 250 pesos y están disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, y los sábados de 09:00 a 13:00 horas.