Abrirá Banda Sinfónica Juvenil el Encuentro Jóvenes por la Paz

Este sábado 06 de diciembre, se celebrará el Encuentro Musical “Jóvenes por Culiacán”, de 17:00 a 19:00 horas, en el Parque Acuático Tres Ríos con un poderoso mensaje de unidad y esperanza.

Este encuentro nace impulsado por la Liga Universitaria “Génesis por la Paz”, reuniendo a diversas instituciones educativas que trabajan día a día en la construcción de una ciudad más cohesionada y con futuro.

La jornada iniciará con la actuación de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, que abrirá con energéticos popurrís que recorrerán éxitos de íconos como Queen, Coldplay, Carlos Santana, e incluso el atemporal “Hey Jude”, de Los Beatles.

El talento de los jóvenes universitarios tomará el relevo con un repertorio diverso y festivo: Los alumnos del Tec de Culiacán deleitarán al público con temas como “La pareja ideal”, “Ya no” y “Rueda mi mente”. Por su parte, el campus de Tec Milenio pondrá el toque de sabor con canciones llenas de energía positiva como “Vivir la vida”, “La vida es un carnaval”, “Waka Waka” y “La copa de la vida”.

La UAdeO hará vibrar el parque con un set de clásicos bailables que incluyen “You Should Be Dancing”, “Tragedy”, “Night Fever”, “Staying Alive” e “I Will Survive”. Finalmente, el Tec de Monterrey contagiará su optimismo con interpretaciones de “Un millón de amigos”, “Fiesta en América”, “We Are the World” y “Color Esperanza”.

El momento cumbre y más emotivo de la jornada será el cierre especial, donde todas las universidades participantes se unirán en el escenario para interpretar de manera conjunta el icónico tema “Imagine”, de John Lennon en un momento que simboliza el espíritu de paz y hermandad que promueve el evento.

Además de la propuesta musical, los asistentes podrán recorrer el Bazar Estudiantil, un espacio lleno de vitalidad donde los jóvenes emprendedores presentarán productos creativos, arte original y propuestas innovadoras hechas por ellos mismos para toda la comunidad.

El Encuentro Musical “Jóvenes por Culiacán” es una actividad organizada por Culiacán Participa, IAP, y es de entrada libre, asegurando un ambiente completamente familiar donde la música, la cultura y la convivencia son los protagonistas. No se pierda esta cita para apoyar el talento local y ser parte de un movimiento que siembra esperanza en Culiacán.