Abrirá Carmina Burana el Festival Cultural Sinaloa el 4 y 5 de octubre

El Instituto Sinaloense de Cultura dio a conocer que esta producción, enteramente realizada por la institución, contará con la dirección del maestro Alexandre Da Costa, director titular de la OSSLA, y se presentará en dos funciones: la primera el sábado 4 de octubre a las 18:00 horas, y la segunda el domingo 5 a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, con entrada gratuita.

Con la cantata Carmina Burana, de Carl Orff iniciarán las actividades escénicas del Festival Cultural Sinaloa 2025, que se llevará a cabo del sábado 4 al domingo 26 de octubre en los 20 municipios de la entidad, en una versión con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, con solistas, coros y un trabajo coreográfico a cargo de artistas sinaloenses.

Como solistas participan la soprano Jessica Torrero, de Culiacán; el tenor Alejandro Pacheco, de Mazatlán, así como el barítono Carlos López, y además los solistas del Taller de Ópera de Sinaloa, bajo la dirección del maestro José Manuel Chú; y el Coro de la Ópera de Sinaloa, que dirige Marco Antonio Rodríguez Badillo; el Coro Infantil del Isic, a cargo de Mario Velarde, y el Coro Universitario de la Facultad de Artes UAS, que dirige la maestra Perla Orrantia.

Participará también la Compañía Danza Joven de Sinaloa, de la Escuela Superior de Artes José Limón, bajo la dirección de los maestros Edylin Zataráin y Carlos Zamora.

Carmina Burana (Canciones de Bura) es una famosa cantata escénica basada en una colección de cantos goliardos de los Siglos 12 y 13, en latín y alemán antiguo, encontrados en un monasterio de Beuern (Bura, en latín), en Baviera, sobre temas como el destino, la fortuna, la naturaleza y el placer, algunos de los cuales fueron retomados musicalmente por Carl Orff (Alemania, 1895-1982).

La obra se estrenó en 1937 y es conocida por su lenguaje musical elemental, ritmos potentes y el icónico coro “O Fortuna”. La obra consta de siete secciones: Fortuna imperatrix mundi (La fortuna, emperatriz del mundo), que incluye el famoso y poderoso coro “O Fortuna”; Primo vere (La primavera); In taberna (En la taberna); Cour d’amours (La corte de amor); Blanziflor et Helena (Blancaflor y Helena), y la última sección vuelve a “Fortuna imperatrix mundi”.