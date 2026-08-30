Abrirá Enrique Patrón de Rueda la Temporada de Otoño 2026, de la OSSLA

Con la participación del director huésped Enrique Patrón de Rueda y la soprano Vanessa Gama como solista, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA) iniciará su Temporada Otoño 2026 mediante el concierto inaugural titulado El color de la voz.

El Programa No. 1 de esta oferta cultural contempla un repertorio integrado por piezas de los compositores Piotr Ilich Tchaikovsky, Reinhold Glière y Ambroise Thomas.

Las presentaciones se llevarán a cabo en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), serán dos fechas con acceso libre para el público general: la primera el jueves 10 de septiembre a las 18:00 horas, y la segunda el domingo 13 de septiembre a las 12:30 horas.

Esta jornada marca la apertura formal de las actividades de la temporada para la agrupación instrumental del estado, dirigida titularmente por Alexandre Da Costa, buscando acercar la música clásica a la comunidad estudiantil y general sin costo de entrada.