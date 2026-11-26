Ante la respuesta del público, el clásico navideño “El Cascanueces” tendrá una tercera función el próximo sábado 5 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta, como parte de la programación del Festival Cultural Mazatlán 2026.

El Instituto Municipal de Cultura, anunció la apertura de esta nueva presentación, con la que busca atender el interés de las familias por disfrutar de uno de los espectáculos tradicionales de la temporada decembrina.

La producción reúne a la Compañía de Ballet de Mazatlán y a la Escuela Municipal de Ballet Clásico, bajo la dirección de Paola Villegas; al Coro Infantil del Centro Municipal de las Artes, dirigido por Mariela Angulo, y a la Camerata Mazatlán, bajo la batuta de Sergio Freeman, que interpretará en vivo la música del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski.

La propuesta integra danza, teatro, escenografía y diseño en un montaje multidisciplinario que también representa una oportunidad formativa para los estudiantes de ballet, quienes comparten escenario con bailarines profesionales.

Estrenada en 1892, la obra se ha convertido en una tradición navideña en los principales escenarios del mundo y Mazatlán no es la excepción, pues cada diciembre reúne a familias en el recinto porteño para disfrutar de una historia que celebra la imaginación, la infancia y el espíritu de estas fechas.

La historia se desarrolla durante la víspera de Navidad, cuando Clara recibe de su padrino Drosselmeyer un misterioso cascanueces. Durante la noche, la niña sueña que el juguete cobra vida y la conduce a una aventura en la que enfrenta al Rey Ratón, atraviesa el bosque de los copos de nieve y llega al Reino de los Dulces, donde es recibida por el Hada de Azúcar.

El espectáculo está estructurado en dos actos, con una duración aproximada de 90 minutos y un intermedio de 15 minutos.Los boletos estarán disponibles a partir de este miércoles 25 de noviembre en la taquilla del Teatro Ángela Peralta.

Los precios son de 450 pesos en Orquesta, 400 en Primer Balcón, 350 en Segundo Balcón y 300 pesos en Tercer Balcón. La taquilla abre de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas y los sábados de 9:00 a 18:00 horas. Para mayores informes está disponible el teléfono 669 982 4446, extensión 103.