Acerca Álvaro Hernández el universo a la comunidad

Por el fascinante mundo de la cosmografía llegó Álvaro Hernández González, de la Sociedad Astronómica Mazatleca, a al público que acudió al curso Introducción a la Astronomía.
El programa, que se lleva a cabo cada sábado de 18:00 a 20:00 horas en el Parque Central, está diseñado para entusiastas observadores del espacio de todas las edades, demostrando que la astronomía no es exclusiva de los científicos.
La Sociedad Astronómica Mazatleca continúa su misión de acercar el universo a la comunidad y esta charla se centró en los conceptos esenciales para entender los mapas celestes y la ubicación de cuerpos espaciales.
Hernández explicó de manera detallada cómo las estrellas han servido históricamente como guías cruciales para la navegación y el desarrollo de mapas, un conocimiento fundamental para comprender la posición de la Tierra en el universo.
La Ciencia es para todos
Hernández enfatizó que el objetivo de la Sociedad Astronómica Mazatleca no es impartir una clase formal, sino compartir el conocimiento de una manera amena y accesible.
“No venimos a ser maestros gruñones, sino a platicar y compartir conocimientos para que las personas se apasionen por esta ciencia”, mencionó.
El curso utiliza conceptos sencillos para asegurar que cualquier persona pueda comprender y disfrutar de los misterios del cosmos.
La respuesta de los mazatlecos ha sido muy positiva, con una asistencia variada que incluye jóvenes, adultos y personas de todas las edades.
“Esperemos que todo siga así para ir creciendo y que comprueben que la ciencia es para todos, no solo para unos cuantos,” concluyó Hernández.
Con iniciativas como esta, la Sociedad Astronómica está cultivando una nueva generación de observadores del cielo en Mazatlán y muestra que la curiosidad por el universo es universal.