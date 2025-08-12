Acerca Álvaro Hernández el universo a la comunidad

Por el fascinante mundo de la cosmografía llegó Álvaro Hernández González, de la Sociedad Astronómica Mazatleca, a al público que acudió al curso Introducción a la Astronomía.

El programa, que se lleva a cabo cada sábado de 18:00 a 20:00 horas en el Parque Central, está diseñado para entusiastas observadores del espacio de todas las edades, demostrando que la astronomía no es exclusiva de los científicos.

La Sociedad Astronómica Mazatleca continúa su misión de acercar el universo a la comunidad y esta charla se centró en los conceptos esenciales para entender los mapas celestes y la ubicación de cuerpos espaciales.