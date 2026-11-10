Acerca Cultura el ballet a niños de Loma Bonita con ‘Pedro y el Lobo’

Entre aplausos, risas y expresiones de asombro, alumnos de la Escuela Primaria Diana Laura Riojas de Colosio, en la colonia Loma Bonita, disfrutaron la presentación de Pedro y el Lobo, un espectáculo de ballet clásico que representó para muchos de ellos su primer contacto con las artes escénicas.

La función se realizó en las instalaciones del plantel, hasta donde llegó la Compañía de Ballet del Instituto de Cultura de Mazatlán para acercar a los estudiantes una de las obras más representativas del compositor ruso Serguéi Prokófiev.

La actividad formó parte del programa Cultura en tu Comunidad, incluido en la programación del Festival Cultural Mazatlán 2026, que cuenta con el respaldo de la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest).

La presentación tuvo un significado especial para los estudiantes, debido a que la escuela se encuentra en una zona de atención prioritaria, donde las condiciones económicas de muchas familias dificultan el acceso a espacios culturales y espectáculos teatrales.

A través de esta iniciativa, el Instituto de Cultura llevó el escenario hasta la escuela, permitiendo que niñas y niños conocieran de cerca el ballet, la coreografía y la música, sin necesidad de trasladarse a un recinto teatral.

Durante la puesta en escena, los pequeños siguieron con atención las aventuras de Pedro, quien desobedece a su abuelo al salir a la pradera y se encuentra con un lobo. Con ingenio y la ayuda de un pájaro, el protagonista consigue atraparlo antes de la llegada de los cazadores.

Además de contar una historia, la obra de Prokófiev tiene un propósito didáctico: acercar al público infantil a los instrumentos de una orquesta mediante melodías que representan a cada personaje.

Así, Pedro es identificado con las cuerdas; el pájaro, con la flauta; el pato, con el oboe; el gato, con el clarinete; el abuelo, con el fagot; el lobo, con el corno francés, y los cazadores, con la percusión.

Al finalizar, Luz Delia Jacobo Arreola, directora del plantel, expresó su agradecimiento por llevar este tipo de actividades a los estudiantes, quienes pocas veces tienen la oportunidad de asistir a espectáculos de esta naturaleza.

“Agradecemos al Instituto de Cultura de Mazatlán por traer el espectáculo a nuestros alumnos porque muchos de ellos no tienen la oportunidad de acercarse a los espacios donde se brindan estos espectáculos; estaban encantados de ver el escenario, de la coreografía, la participación de los artistas, de verdad contentos y agradecidos por la comunidad educativa”, señaló.