Entre aplausos, gritos de emoción y rostros de asombro, alumnos de la Escuela Primaria Democracia, ubicada en la colonia Urías, disfrutaron del espectáculo “Pedro y el Lobo”, a cargo de la Compañía de Ballet del Instituto de Cultura de Mazatlán.

La presentación representó una experiencia especial para niñas y niños de este sector, donde las condiciones sociales y económicas suelen limitar las oportunidades de acercamiento a las actividades culturales.

Para muchos de los estudiantes, fue la primera ocasión en que pudieron disfrutar de una propuesta escénica en vivo.

La función formó parte del programa “Cultura en tu Comunidad”, que lleva espectáculos artísticos a diferentes planteles educativos del puerto, como parte del Festival Cultural Mazatlán 2026, con el respaldo de la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest).

A través de la danza y la música, los bailarines dieron vida a la obra basada en el cuento musical del compositor ruso Serguéi Prokófiev, creado en 1936, que narra las aventuras de Pedro, un joven que se adentra en el bosque y enfrenta a un lobo para proteger a sus amigos animales.

Además de disfrutar la historia, los pequeños tuvieron la oportunidad de reconocer los sonidos de los instrumentos musicales y relacionarlos con los personajes, uno de los propósitos didácticos de esta obra.

Una experiencia que despierta vocaciones

La maestra Yuriana Zataráin Zamudio, quien trabaja con alumnos de segundo grado, compartió que para muchos de sus estudiantes los cuentos y las historias llegan principalmente a través de las pantallas digitales, por lo que inicialmente esperaban que se instalara algún dispositivo electrónico para ver una proyección.

Encontrarse con bailarines en escena y presenciar una representación artística en vivo despertó su curiosidad y entusiasmo.

Antes de comenzar la función, la docente conversó con los niños sobre las obras de teatro y los musicales. Durante el intercambio, algunos compartieron historias que les cuentan sus padres y abuelos, lo que permitió acercarlos al significado de las artes escénicas.

La respuesta de los pequeños sorprendió a la maestra, quien destacó su interés y participación durante el espectáculo.“Los invitamos a que vengan de nuevo porque, la verdad, los niños estuvieron muy interesados, muy participativos; entonces, me encantaron las caritas que tenían”, expresó.

Entre los comentarios que surgieron durante la presentación, uno de los alumnos exclamó: “¡Parecen artistas!”, mientras que otra pequeña comentó: “Yo también bailo”.

Ante esa expresión, Zataráin la animó a continuar desarrollando su gusto por la danza y le compartió que algún día podría incluso dirigir su propia obra.

Así, más allá de contar una historia a través del ballet y la música, “Pedro y el Lobo” abrió una ventana al mundo artístico para los estudiantes de Urías, quienes tuvieron la oportunidad de descubrir que el teatro, la danza y la música también pueden formar parte de su entorno y de sus propias aspiraciones.