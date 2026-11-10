Acerca Georgina Martínez a los niños la fauna sinaloense con cuentos, versos y canciones

La obra reúne tres piezas literarias: una canción y dos cuentos en verso, inspirados en especies y paisajes de Sinaloa, como la tortuga casquito, las urracas de Tacuichamona y las iguanas que habitan en las riberas.

Ante alumnos de la primaria Álvaro Obregón, la autora compartió algunas de las historias que integran esta publicación, acompañada por el biólogo Eduardo Armenta y la ilustradora Nitze Valenzuela, quienes participaron en la presentación que combinó lectura, música, preguntas y dinámicas para despertar el interés de los pequeños por la naturaleza.

Con cuentos en verso, canciones e ilustraciones, Georgina Martínez acercó a estudiantes de primaria a la fauna sinaloense durante la presentación de su libro Animalcuénticos de tierra, agua y viento, en el Pabellón Infantil de la Feria Internacional del Libro de Culiacán.

La presentación se llevó a cabo en el Pabellón Infantil de la FIL.

La presentación se llevó a cabo en el Pabellón Infantil de la FIL.

La autora hizo dinámicas para premiar a los pequeños con su libro.

La autora hizo dinámicas para premiar a los pequeños con su libro.

Martínez explicó que el propósito es acercar a los niños a su entorno natural y fortalecer su identidad mediante una propuesta que conjuga el conocimiento científico con la creación literaria.

“Tratamos de llevar identidad a los niños con información científica, pero también con literatura”, comentó la autora.

Durante la lectura, compartió el cuento dedicado a la tortuga casquito, en el que evoca los juegos de infancia de un grupo de niños que atrapaban estos pequeños animales para organizar carreras, hasta que comprendieron que era mejor dejarlos vivir en su hábitat.

La historia plantea también una reflexión sobre el cuidado de la fauna, cuando los protagonistas deciden dejar atrás las competencias y observar a las tortugas en el agua, tomando el sol sobre una piedra.

Otra de las piezas está dedicada a las urracas de Tacuichamona, sindicatura que inspiró a la autora por la particular distribución de sus calles, que desde las alturas, dijo, asemejan los rayos del sol. En sus versos, las aves aparecen como parte del paisaje cotidiano, con sus vuelos y cantos que acompañan la vida del pueblo.

Para cerrar, Martínez invitó a los estudiantes a cantar y bailar una canción dedicada a las iguanas, en la que los pequeños siguieron con movimientos la letra: “Con tus patitas pa’lante y tu colita detrás”.

La presentación también abrió un espacio para que los alumnos preguntaran sobre la vida de estos animales, entre otras cosas, cuántos años puede vivir una iguana, qué tamaño alcanza y sobre el libro, como cuánto tiempo les tomó realizarlo.

Armenta y Valenzuela participaron en las respuestas y compartieron con los niños aspectos del conocimiento científico y del proceso creativo detrás de la publicación.

Al final, niños y maestras se llevaron algunos ejemplares de regalo.