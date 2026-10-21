Acerca la OSSLA a estudiantes de preparatoria la historia de ‘El fauno encendido’

La tentación, el deseo y la fuerza del amor llegaron a los estudiantes de preparatoria a través de la música de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), que interpretó selecciones del ballet “El fauno encendido”, del compositor Manuel Marvizón, bajo la dirección huésped de Francisco Javier Gutiérrez Juan, en el Teatro de la Torre Académica de la UAS, como parte del Festival Cultural Sinaloa 2026.
El director huésped Francisco Javier Gutiérrez Juan narró fragmentos de la historia mientras la OSSLA interpretaba la música de Manuel Marvizón. La combinación de relato y sonido sumergió a los estudiantes en el universo de El fauno encendido, los condujo al bosque donde ocurre la historia y recreó los distintos espacios y momentos del cuento, desde el encuentro de Laura con el fauno hasta el desenlace trágico de su historia de amor.
El relato comienza con Laura y Rafael, dos jóvenes enamorados que, junto con sus amigos, escuchan las historias sobre un bosque cercano y una fuente conocida como la fuente del deseo. Según la leyenda, en ese lugar aparece un fauno, un ser mitológico mitad hombre y mitad cabra, cuya naturaleza lo lleva a confundir la atracción física con el amor.
La curiosidad conduce a Laura hasta la fuente, donde el encuentro con la criatura despierta en ella una atracción que no consigue controlar. Después de caer en sus brazos, regresa a casa atormentada por la culpa, pues está enamorada de Rafael y no comprende lo que le ha sucedido.
La historia avanza entre la duda, la tentación y los intentos de Laura por recuperar su vida anterior. Con la ayuda de su amiga Carmen, trata de dejar atrás el episodio y continuar su relación con Rafael, quien, ajeno a lo ocurrido, decide pedirle matrimonio.
Sin embargo, el día de la boda, el fauno irrumpe y rapta a la novia. Rafael se adentra entonces en el bosque para rescatarla y enfrenta a la criatura, pero pierde la vida en la lucha.
La propuesta permitió al público seguir la trama mientras la música daba forma a sus atmósferas, personajes y emociones, convirtiendo el concierto en una experiencia en la que la narración y la interpretación orquestal se complementaron para acercar a los jóvenes a la música sinfónica.
Al final, ante la muerte de su amado, Laura se enfrenta al fauno y consigue acabar con su poder al arrojarle una piedra de la fuente. Después, se dirige hacia Rafael y también pierde la vida, en un desenlace trágico que plantea la permanencia del amor más allá de la muerte.
Con la narración como guía, las selecciones musicales permitieron a los asistentes seguir los momentos centrales del ballet y acercarse a una obra.