Acerca la OSSLA a estudiantes de preparatoria la historia de ‘El fauno encendido’

La tentación, el deseo y la fuerza del amor llegaron a los estudiantes de preparatoria a través de la música de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), que interpretó selecciones del ballet “El fauno encendido”, del compositor Manuel Marvizón, bajo la dirección huésped de Francisco Javier Gutiérrez Juan, en el Teatro de la Torre Académica de la UAS, como parte del Festival Cultural Sinaloa 2026.

El director huésped Francisco Javier Gutiérrez Juan narró fragmentos de la historia mientras la OSSLA interpretaba la música de Manuel Marvizón. La combinación de relato y sonido sumergió a los estudiantes en el universo de El fauno encendido, los condujo al bosque donde ocurre la historia y recreó los distintos espacios y momentos del cuento, desde el encuentro de Laura con el fauno hasta el desenlace trágico de su historia de amor.

El relato comienza con Laura y Rafael, dos jóvenes enamorados que, junto con sus amigos, escuchan las historias sobre un bosque cercano y una fuente conocida como la fuente del deseo. Según la leyenda, en ese lugar aparece un fauno, un ser mitológico mitad hombre y mitad cabra, cuya naturaleza lo lleva a confundir la atracción física con el amor.