$!Acerca Sara Poot Herrera a jóvenes a la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz

Con una invitación a conocer a Sor Juana Inés de la Cruz más allá de sus poemas y acercarse a la mujer que dedicó su vida al conocimiento, la investigadora Sara Poot Herrera encabezó un homenaje a la escritora novohispana, como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Culiacán, en el marco del Día Nacional del Libro.
Ante estudiantes y docentes, la doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de México propuso un encuentro participativo en el que, mediante una carta dirigida a Sor Juana, reconstruyó distintos momentos de su vida, desde su infancia en Nepantla hasta su ingreso al convento de San Jerónimo, donde desarrolló gran parte de su obra.
“Sor Juana era muy preguntona, por eso aprendió. Todo cuestionaba”, expresó Poot Herrera al explicar cómo la curiosidad y la capacidad de observación fueron fundamentales en la formación intelectual de la escritora.
Poot Herrera, profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, compartió detalles de la trayectoria de quien consideró uno de los personajes más extraordinarios de la historia de México.
Recordó que Sor Juana fue una mujer de múltiples intereses: música, pintura, filosofía, educación y literatura, además de una observadora constante de su entorno, capaz de encontrar motivos para reflexionar sobre el conocimiento incluso en actividades cotidianas.
Abordó el tema del amor a partir de los sonetos de Sor Juana, en los que se exploran los sentimientos no correspondidos, el desamor y la posibilidad de que el amor nazca, crezca y termine. Explicó que la escritora entendía el amor en un sentido amplio: hacia los seres humanos, la religión y, especialmente, el conocimiento.
Uno de los temas centrales fue el pensamiento feminista de Sor Juana. Sara Poot Herrera explicó que su defensa de las mujeres se manifiesta en poemas como Hombres necios que acusáis, pero también en otros textos donde cuestiona las desventajas que enfrentaban las mujeres y reivindica sus aportaciones al conocimiento, las artes y la cultura.
Señaló que Sor Juana defendía una concepción de igualdad entre los seres humanos y cuestionaba los prejuicios de su época mediante argumentos y reflexiones intelectuales, no desde el rechazo hacia los hombres. También recordó que la escritora reconocía a mujeres destacadas de la historia, la mitología y la cultura para demostrar que ellas habían contribuido al desarrollo del pensamiento y las artes.
La especialista invitó a los jóvenes a leer, preguntar y reflexionar sobre una autora cuya obra sigue dialogando con las nuevas generaciones, pues sus planteamientos sobre el conocimiento, el respeto, la igualdad y la libertad mantienen vigencia.