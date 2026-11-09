$!Acerca Sara Poot Herrera a jóvenes a la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz

Con una invitación a conocer a Sor Juana Inés de la Cruz más allá de sus poemas y acercarse a la mujer que dedicó su vida al conocimiento, la investigadora Sara Poot Herrera encabezó un homenaje a la escritora novohispana, como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Culiacán, en el marco del Día Nacional del Libro.

Ante estudiantes y docentes, la doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de México propuso un encuentro participativo en el que, mediante una carta dirigida a Sor Juana, reconstruyó distintos momentos de su vida, desde su infancia en Nepantla hasta su ingreso al convento de San Jerónimo, donde desarrolló gran parte de su obra.

“Sor Juana era muy preguntona, por eso aprendió. Todo cuestionaba”, expresó Poot Herrera al explicar cómo la curiosidad y la capacidad de observación fueron fundamentales en la formación intelectual de la escritora.

Poot Herrera, profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, compartió detalles de la trayectoria de quien consideró uno de los personajes más extraordinarios de la historia de México.

Recordó que Sor Juana fue una mujer de múltiples intereses: música, pintura, filosofía, educación y literatura, además de una observadora constante de su entorno, capaz de encontrar motivos para reflexionar sobre el conocimiento incluso en actividades cotidianas.