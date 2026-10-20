Acercan guitarra clásica a estudiantes en la UAdeO

El guitarrista Erwin Rodríguez García acercó la guitarra clásica a estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, en Culiacán, con el recital “Pequeñas formas que forman”, un evento didáctico ayer en el Teatro Linces, como parte del Festival Internacional de la Cultura Sinaloense 2026.

El encuentro musical trascendió la mera interpretación al integrar explicaciones sobre las obras, sus características y elementos de apreciación. El objetivo fue fomentar la curiosidad y el conocimiento sobre el instrumento entre la comunidad estudiantil.

El concierto fue parte del Festival Internacional de la Cultura Sinaloense 2026, que busca promover diversas expresiones artísticas y culturales en la región. La inclusión de actividades didácticas como esta responde a la misión del festival de llevar el arte a diferentes públicos.

“La escucha se convirtió en el eje de este encuentro, diseñado para despertar la curiosidad por la música y mostrar que conocer el contexto de una obra enriquece su apreciación”, explicó Erwin Rodríguez García, guitarrista clásico.

La primera parte del recital estuvo dedicada a la interpretación solista. Se incluyeron obras de Fernando Sor, Manuel M. Ponce, Heitor Villa-Lobos y Leo Brouwer. La selección abarcó estudios, preludios y composiciones que mostraron las posibilidades técnicas y expresivas del instrumento.

El programa continuó con “Un día de noviembre” de Leo Brouwer. También se interpretaron dos canciones de Lennon y McCartney: “Yesterday”, en arreglo de Toru Takemitsu, e “In My Life”, en versión de Dominic Miller. Estas melodías populares conectaron la tradición clásica con piezas conocidas.

En la segunda parte, Rodríguez estuvo acompañado por Marco Vinicio Camacho García, con quien conforma el Dúo de Guitarras Erwin y Vini. El ensamble abrió con “Yesterday” y “Penny Lane” de Lennon y McCartney.

El repertorio del dúo incluyó “Milonga al Sur” de Alfonso Montes, “A Boy Named Hiroshima” de Toru Takemitsu, y “All of Me” de Gerald Marks y Seymour Simons. El diálogo entre ambas guitarras exploró nuevas posibilidades sonoras.

Originario de Culiacán, Erwin Rodríguez es guitarrista clásico, compositor, productor y docente. Se formó en la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es licenciado en Instrumentista-Guitarra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2007, es profesor de guitarra clásica en la UAS.

Por su parte, Marco Vinicio Camacho García es guitarrista, docente y promotor cultural. Preside la Fundación Cultural de la Guitarra A. C. y dirige el Festival y Concurso Internacional de Guitarra Sinaloa.