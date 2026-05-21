Acercan la música a niños de Los Huizaches

Como parte de las actividades de “SUM-Arte”, programa impulsado por el Instituto Sinaloense de Cultura, en coordinación con SUMA, IAP, para promover la cultura de paz en planteles escolares, se llevó a cabo una actividad musical en la escuela primaria Álvaro Obregón, ubicada en la colonia Los Huizaches.

En esta ocasión, el maestro Cuauhtémoc Rubio, docente de la Escuela Superior de Artes José Limón, acercó a las niñas y niños al maravilloso mundo de la música mediante ejercicios rítmicos y dinámicas participativas que despertaron el entusiasmo de las y los estudiantes.

Durante la jornada, el maestro enseñó a las y los pequeños a llevar el tiempo musical utilizando claves y panderos, introduciéndolos de manera sencilla y divertida a las bases del ritmo. Posteriormente, compartió con ellos distintos instrumentos de percusión como tempos y maracas, permitiendo que cada estudiante experimentara los sonidos y participara activamente en la creación musical colectiva.

La actividad se desarrolló en un ambiente de alegría, convivencia y aprendizaje, donde las niñas y niños mostraron gran interés y participación, fortaleciendo además habilidades como la atención, la coordinación y el trabajo en equipo.

Estas acciones forman parte del programa “SUM-Arte”, mediante el cual el Isic y SUMA, IAP, buscan generar espacios de encuentro y formación artística en comunidades escolares, utilizando el arte como una herramienta para fortalecer valores, fomentar la participación y contribuir a la construcción de paz desde la niñez.