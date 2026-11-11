Acercarán la música de José José a nuevas generaciones en concierto sinfónico

Los cantantes sinaloenses Mario Benítez, Diego Morales y Manny Parra revivirán el legado de José José en el concierto “El Príncipe: Un tributo sinfónico”, este viernes 13 de noviembre. El evento se realizará en el Teatro Pablo de Villavicencio, Culiacán.

El espectáculo es resultado de una alianza entre Boleterama y el Instituto Sinaloense de Cultura. Ofrecerá una nueva interpretación del repertorio de José José, con las voces de los tres cantantes. Sus diferentes registros y estilos se conjugan para rendir homenaje a su legado musical.

José José, conocido como “El Príncipe de la Canción”, fue uno de los intérpretes más importantes de la música romántica en México. Su trayectoria musical trascendió generaciones, marcando historias de amor y desamor con sus interpretaciones.

El maestro Ricardo Rodríguez destacó el trabajo de preparación y adaptación musical para refrescar las canciones de José José. “Se han incorporado nuevas armonías vocales, arreglos y momentos corales que buscan ofrecer una experiencia distinta al público, sin perder la esencia de sus composiciones”, señaló Rodríguez durante la presentación del espectáculo.

Serán 19 canciones las que integrarán el repertorio, seleccionadas entre los éxitos que marcaron la trayectoria del intérprete mexicano. La propuesta no busca imitar al cantante, sino ofrecer una versión propia de su música, aprovechando los matices vocales de los tres cantantes.

El director del proyecto mencionó la calidad artística de los intérpretes y la combinación de sus voces. Adelantó que el público disfrutará de sorpresas y momentos en los que los cuatro compartirán el escenario, incluido el tema “Lo pasado, pasado”.

Manny Parra, Diego Morales y Mario Benítez expresaron su entusiasmo y agradecimiento por formar parte de esta producción. Han encontrado una oportunidad para explorar un repertorio que exige sensibilidad e interpretación.

El concierto busca acercar la música de José José a nuevas generaciones. También pretende reunir a quienes crecieron con sus canciones, en una noche para recordar historias.

La invitación está abierta a todo tipo de público, tanto a quienes vivieron la época dorada de la música romántica como a los jóvenes. Han descubierto en las canciones del artista mexicano una propuesta musical que sigue trascendiendo generaciones.

“El Príncipe: Un tributo Sinfónico” se presentará este viernes 13 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, Culiacán.

Los boletos están disponibles en las instalaciones del teatro y a través de Boleterama.com. Los precios son de 920 pesos en planta baja central, 805 pesos en planta baja lateral, 690 pesos en mezzanine y 632 pesos en balcón. Durante la promoción del Buen Fin se anunció una oferta 2x1, con precios por persona de 460, 402, 345 y 316 pesos, según la zona seleccionada y las condiciones de la promoción.

Para mayores informes y detalles sobre la adquisición de boletos, está disponible el teléfono 333 723 5100.