Activistas colocan en el Louvre foto del ex príncipe Andrés tras su arresto

Se trata de una fotografía de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, captada justo al salir de su interrogatorio la semana pasada. Pero lo que realmente encendió las redes no fue la foto, sino el mensaje que la acompañaba.

Si creías que lo más polémico en el museo de Louvre era la fila para ver a la Mona Lisa, piénsalo dos veces. Este domingo, el grupo activista británico Everyone Hates Elon (Todo el mundo odia a Elon) armó un revuelo artístico-político al colgar una “obra” no autorizada que dejó a todos con la boca abierta.

Debajo de la imagen, los activistas pegaron un cartel con la leyenda: “He sweats now – 2026” (“Ahora sí que suda”). Esta frase no es una ocurrencia al azar; es un dardo directo al pasado del ex príncipe y una referencia al caso de Virginia Giuffre.

Giuffre —quien lamentablemente se quitó la vida en abril de 2025— denunció haber sufrido abusos por parte de Andrés. En su testimonio, relató que en un club nocturno a principios de los 2000, el entonces miembro de la realeza sudaba profusamente. Andrés intentó defenderse años atrás diciendo que tenía una “condición médica” que le impedía sudar, una excusa que hoy los activistas usan para ridiculizarlo.

“¿Ver cómo un repugnante maltratador FINALMENTE se enfrenta a un poco de justicia? Eso no tiene precio”, publicó el grupo en su cuenta de Instagram.

La protesta en el Louvre llega apenas unos días después de que Andrés fuera detenido e interrogado por la policía durante 11 horas. Aunque fue puesto en libertad bajo investigación, el escándalo es mayúsculo.

¿De qué se le acusa esta vez?

Se le investiga por la supuesta filtración de documentos sensibles del Gobierno británico.

El receptor de dicha información habría sido nada menos que el pederasta Jeffrey Epstein.

Los hechos habrían ocurrido entre 2001 y 2011, cuando Andrés era representante especial para el comercio del Reino Unido.

El grupo Everyone Hates Elon, conocido por su postura antimillonarios, aprovechó la vitrina más grande del mundo para asegurar que la impunidad de la élite tiene fecha de caducidad. La foto fue retirada por el personal del museo en cuestión de minutos, pero el mensaje ya le dio la vuelta al mundo.