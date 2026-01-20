Acuerdan inicio de trabajos de limpieza del Centro Regional de Iniciación Artística Ángela Peralta

Bajo la supervisión y acompañamiento permanente del INAH, garantizando el cuidado y la preservación del valor histórico del edificio, llevarán a cabo la limpieza del Centro Regional de Iniciación Artística Ángela Peralta.

A ese acuerdo llegaron el director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Avilés Ochoa; el director del Centro INAH Sinaloa, Servando Rojo Quintero; Manuel Acosta Bernal, de Obras Públicas del Gobierno del Estado; los arquitectos Mario Martínez López, Josefina Sandoval y Adriana Patrón, del INAH Sinaloa; Ernesto Urquiza, de despacho especializado; Mario Chávez, del Museo de Arte de Mazatlán; y Luz María García, de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

Con el objetivo de dar inicio a los trabajos de limpieza del inmueble que alberga el Centro Regional de Iniciación Artística Ángela Peralta, este lunes se llevó a cabo la reunión interinstitucional en el Museo de Arte de Mazatlán.

Se acordó iniciar formalmente el proceso de limpieza del inmueble, el cual se realizará bajo la supervisión y acompañamiento permanente del INAH, garantizando el cuidado y la preservación del valor histórico del edificio.

Asimismo, el INAH Sinaloa–Mazatlán hizo entrega digital de los planos de levantamiento arquitectónico del inmueble, correspondientes a fachadas, planta y cortes, actualizados al año 2013.

Se informó también que el ISIC dará inicio al trámite ante el INAH para obtener la autorización correspondiente que permita comenzar los trabajos, los cuales estarán a cargo de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa y se desarrollarán de manera coordinada entre las instancias involucradas.

Como parte de los acuerdos, se destacó la asesoría estructural que brindarán especialistas en edificios históricos, con el fin de garantizar que las intervenciones se realicen con criterios técnicos adecuados y respetuosos del patrimonio.

El Instituto Sinaloense de Cultura refrendó su compromiso con la recuperación, conservación y puesta en valor de los espacios culturales que fortalecen la formación artística y el patrimonio histórico de la entidad.