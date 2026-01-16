$!Adán Pérez y Joel Qui llevarán la esencia de Mazatlán a la Velada de las Artes

Adán Pérez, con quién se tuvo comunicación vía redes sociales, destacó que el concierto estará inspirado en lo más auténtico del puerto, desde sus raíces culturales hasta símbolos tan representativos como su aguachile.

La Velada de las Artes se vestirá de identidad y tradición con la presentación de Adán Pérez y Joel Qui, quienes, acompañados por Sarah Holcombe y Rebeca de Rueda, formarán parte de un espectáculo que promete ser sincero, emotivo y profundamente arraigado en la esencia de Mazatlán.

Señaló que se conformará un grupo de músicos selectos para ofrecer una experiencia musical significativa y honesta con el público.

Por su parte, Joel Qui, quién también se conectó vía redes, explicó que el proyecto busca materializar las ideas y propuestas que han surgido del diálogo con la gente.

"Concretar todas las locuras que me están pidiendo todos ustedes; estará Esteban Serrano, con quien ya hemos tenido algunos encuentros, y quiero satisfacer algunas de las cosas que estamos cocinando, que sea una música totalmente original, viniendo del alma de todos esos ancestros que han dejado su historia en nosotros”, expresó.

Durante la presentación se ofreció una “probadita” de lo que será el concierto, con interpretaciones de música de grandes referentes como Lola Beltrán y Luis Pérez Meza.

Al respecto, Óscar García señaló que se trata de dos sinaloenses destacados los que encabezan la Velada de las Artes.

"Dos artistas orgullosamente sinaloenses serán los que estarán en la velada, será un homenaje a lo que somos, a lo que hemos sido y, sobre todo, a lo que queremos ser”, comentó.

García subrayó que el evento será irrepetible y agradeció a los artistas por sumarse al proyecto.

“Será una velada única, el 7 de febrero; gracias, gracias Adán por seguir mis locuras, gracias Joel Qui por destacar la esencia”, comentó.

Además del componente musical, la Velada de las Artes contará con una muestra gastronómica que tendrá como sede la Plazuela Machado, donde se ofrecerán diversas promociones. Una de ellas consiste en descuentos en los restaurantes de la zona para quienes presenten su boleto del evento.