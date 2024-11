Adelante con realismo optimista

Muchos no se han enterado ni parece interesarles, viven en un mundo ajeno al abominable mundo de la política nacional porque apesta, y tienen razón en parte . Estar preocupados lo empeora.

Con el riesgo de una síntesis reduccionista 3 palabras pueden resumir el ánimo de esta semana en México, en EEUU y en parte del mundo: tristeza, miedo y júbilo; la bolsa de N.Y. lo celebró, auguran mejoras económicas por el gran respaldo del capital al triunfador y por las políticas proteccionistas. La Unión Europea se une para enfrentar a Trump ante la posible falta de apoyo a Ucrania, Putin se frota las manos, igual los israelitas.

Proteccionismo vs el talento

Aunque conviene recordar que la creatividad, la innovación tecnológica y su espíritu emprendedor global los volvió competitivos y líderes: el proteccionismo no suple al talento, al contrario muestra que ya es insuficiente.

La automotriz americana no asimila aún el Tsunami de los autos eléctricos chinos en el orbe afectándonos localmente; Audi con 3 mil empleados se despedirá de Puebla y Nissan con 9 mil, justo cuando el empleo baja, aunque Toyota hará una fuerte inversión. Los negocios relacionados con el motor de combustible irán desapareciendo cambiando el mercado. Aunque Trump reforzará el petróleo.

Contrastes

Importamos un 72% de combustibles de EEUU, a pesar de que Pemex succiona los fondos federales como un hoyo negro por estar quebrada, además seguiremos regalando petróleo a Cuba y sin pagarle a los proveedores locales, Cd. del Carmen en Campeche que depende en gran parte de Pemex tiene una crisis de liquidez, ni siquiera les abona lo suficiente para que la economía local no colapse a petición de uno de los empresarios. Según los hechos, propiciar la pobreza es la estrategia nacional.

¿Seguirá implacable la 4T?

Las decisiones políticas siguen prevaleciendo sobre las económicas afectando la economía, una vieja costumbre nacional. Por eso “cuando un político promete que acabará con la pobreza... se refiere a la suya” decía Eduardo Galeano. Lamentablemente hay que sumarle la ideología local que favorece a las dictaduras.

¿Hasta dónde llegará? Hasta donde nosotros lo permitamos y Trump lo permita empezando a presionar por la frontera y con las deportaciones, un chantaje del que López abusó ante un tibio Biden que hartó a gran parte del electorado. Las limitaciones de Trump serán las del presupuesto, en las cámaras tiene mayoría, si se le une el Pentágono aumentará su fuerza. Terminamos una semana que fue decisiva no solo para México sino para el mundo. México se convierte en un aliado espinoso y en una amenaza a otros países por su deterioro político.

El mosaico mexicano

Hay muchos Méxicos, dependen del nivel educativo, económico, sociocultural, interés cívico, participación e indiferencia en lo local y nacional, narco cultura, indigenismo, los niveles de ignorancia y que tan informados o mal informados están.

Sucede que al principio unos cuantos captan los acontecimientos con sus repercusiones pero la gran mayoría no lo percibe, ni le interesan, ni saben cómo los cambios en las políticas nacionales le afectarán, viven alejados.

Es decir la percepción de las realidades regionales y por sectores no encaja con la realidad nacional. Hay una distorsión entre lo que ve y siente la gente con lo que sucede y en esto el manejo de la información es clave, las mañaneras siguen para controlar la opinión pública desinformándola. Una artimaña muy probada.

Una capa protectora

Hoy mientras caminaba observé a una madre que arrobada mecía con sus brazos a su bebé sonriente, el embeleso de una madre hacia su pequeño es infinito, en ese cruce de miradas y sonrisas se dicen tantas cosas y promesas de felicidad intensas, que entrelazan los destinos sellándolos en un pacto de amor eterno.

Un gran teólogo Réginald Garrigou-Lagrange afirmaba que si cada uno sintiese la envolvente e intensa mirada de amor de Dios bastaría para derretirse y rendirse ante el infinito amor que Dios te tiene. Sentirse amado de esta manera bastaría para cambiar radicalmente. Es decir, no cambiamos por falta de voluntad, ni de constancia, sino por falta de amor: no sabemos amarnos porque se nos olvida que somos infinitamente amados. El amor propio no siempre es suficiente ni se colma solo con el esfuerzo.

Mientras la mirada de la crítica traspase tu espejo, la crítica de los demás hiera tu corazón, mientras tu mirada esté contaminada, verás con un amor insuficiente que tratarás de llenarlo con cosas equívocas. Nada suple el sentirse muy querido, el amor propio es afectado por sentirse dignos del amor ajeno y se nutre del amor que das.

El mundo interior de la madre con su bebé les protege con una cubierta de vidrio del ambiente. Se caiga o no el mundo, con ese amor les basta para salir adelante con realismo. Así ha prosperado la humanidad ante las cenizas humeantes.

Ese amor proporciona un vigor emocional para superar las tormentas alineando las velas en la dirección del viento.