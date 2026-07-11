Admiran el arte contemporáneo y clásicos del cine mexicano en el Masin

El Museo de Arte de Sinaloa abrió nuevamente sus puertas para compartir con el público una tarde de arte contemporáneo y cine mexicano, a través de dos de sus programas permanentes: Pieza del Mes y el Cine Club, espacios impulsados por el Instituto Sinaloense de Cultura para acercar a la comunidad a distintas manifestaciones artísticas.

La jornada inició con la presentación de la obra Sin título (2019), del artista Aldo Chaparro, perteneciente a la Colección Isic-Masin. Durante la actividad, los asistentes pudieron conocer el contexto de la pieza, así como aspectos de la trayectoria y el proceso creativo de uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos de la actualidad.

La explicación estuvo a cargo de la jefa del museo, Inna Teresa Álvarez, quien compartió con los asistentes algunas de las características que distinguen la obra de Chaparro.

Destacó que el artista es ampliamente conocido por sus esculturas en acero inoxidable, las cuales modela utilizando la fuerza y el movimiento de su propio cuerpo, sin recurrir a herramientas, explorando las posibilidades del material, el equilibrio y la tensión como parte de su lenguaje plástico.