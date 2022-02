$!Agustín Velázquez presentará este viernes su más reciente libro

“Mi especialidad es recuperar a los poetas sinaloenses, y poetas que son de otros estados y vivieron en Sinaloa”, expresó Velázquez Soto.

“Es un resultado, crear y recrear el mundo, es un resultado de tu estado anímico, pero sobre todo de cómo tú captas la naturaleza y las cosas que están a tu alrededor. A mi me inspiran mucho los viajes, me inspira la vida en general, me inspira la amistad, y también el amor”.

El investigador, escritor e historiador sinaloense. se hizo acreedor al Premio de Ensayo Histórico, Social y Cultural Sinaloa 2014, otorgado por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Sinaloense de Cultura.

Este libro pertenece a la colección Nacaveba y fue impreso en Pandora Impresiones. En la entrega se concentran 73 diferentes poemas, acompañados de ilustraciones a lápiz.

Sobre el autor

Ha colaborado en la revista La Gaceta, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y con el Departamento de Estudios de la Cultura Regional de la Universidad de Guadalajara.

Ha publicado en diversos medios de comunicación estatales con artículos culturales y de interés sobre la historia regional.

Ha impartido conferencias sobre arte y literatura sinaloense en la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Universidad Autónoma de Puebla.

En los años de 1996 y 2001 obtuvo reconocimientos por El Sol de Sinaloa y otras Instituciones convocantes a las Noches de Soles.

Velázquez Soto es originario de Guasave, parte de su carrera universitaria fue cursada en Ciudad de México y en Guadalajara.