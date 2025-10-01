Ahora en Guamúchil será la entrega de paquetes de libros gratis

Este jueves 2 de octubre, el Isic sigue con la exitosa estrategia de fomento a la lectura Sinaloa lee, Sinaloa crece: Libros gratuitos para Todos, ahora en la plazuela Municipal Pedro Infante de Guamúchil, desde las 10:00 horas.

En esta ocasión, y ante el éxito inusitado de la campaña, llevada a cabo ya a Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, para llegar con libros al mayor número de personas, se entregarán a quienes lo soliciten 250 paquetes con tres libros cada uno, de la rica y variada colección editorial del Isic, informó la Dirección de Bibliotecas y Salas de Lectura de la institución.

La temática de la producción editorial de Difocur-Isic, es diversa, y abarca poesía, cuento, novela, ensayo, dramaturgia, historia regional, gastronomía, crónica, biográficos, literatura para niños y otros géneros, así como algunos textos de autores clásicos como Edgar Alan Poe y Óscar Wilde.

Entre los escritores en la lista se hallan Antonio Nakayama, Herberto Sinagawa, Enrique Olmos de Ita, Carmen Boullosa, Óscar Lara Salazar, Rigoberto Arturo Román Alarcón, Juan Domingo Arguelles, Sergio Ceyca, Édgar Adrián Mora, Víctor Joel Armenta, Gilberto López Castillo, Luis Alfonso Grave Tirado, Rosy Palau, Rafael Valdez Aguilar, Dina Grijalva, Rigoberto Rodríguez Benítez, Gustavo Aguilar y Bernardo Esquer López.

Además, Gioconda Belli, Agustín Velázquez Soto, Sergio López Sánchez, Adrián López Ortiz, Rafael Santos Cenobio, Sergio Ortega Noriega, Edgardo López Mañón, César Ibarra, Miguel Ángel Hernández Rubio, Leonor Mena Rodríguez, Elena Méndez, José N. Iturriaga, Pedro Cázares Aboytes, Jesús Baltazar Pérez, Teresa Díaz Del Guante, David Calderón, Alfonso Orejel, Ronaldo González Valdez y Rigoberto Arturo Román Alarcón, entre muchos otros.

Para dicha entrega, el Isic cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado a través del Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado.