Aída García recibirá homenaje por 25 años como Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán

El Carnaval de Mazatlán tiene la capacidad de sembrar semillas que florecen con los años. Hace 25 años, una niña recorría las calles de Mazatlán desde lo alto de un carro alegórico, rodeada de música, color y sonrisas.

A 25 años de distancia, Aida García Verde, una mujer plena, arquitecta de profesión, creativa por convicción y agradecida con la vida por el camino recorrido, recibirá un homenaje por cinco lustros como Reina Infantil de la máxima fiesta porteña, el lunes 16 de febrero a las 6:30 p.m. en el Estadio Teodoro Mariscal.

Al recordar quién es hoy, Aida no duda en responder: una persona apasionada con lo que hace. Y reconoce que el carnaval fue parte de su formación emocional y creativa. Aquella experiencia temprana le enseñó a mirar la belleza, a valorar la imaginación y a confiar en la creatividad, elementos que hoy se reflejan en los proyectos funcionales y estéticos que desarrolla como profesionista.

La palabra carnaval la transporta de inmediato a su infancia: las calles de Mazatlán convertidas en escenario, los colores atrapando miradas, la música envolviendo cada paso y el cariño del público abrazándola.

De su participación en el Desfile de Carnaval recuerda una corona más grande que ella, una cauda larguísima —como salida de un cuento— y, sobre todo, el apoyo absoluto de su familia: sus papás caminando junto al carro alegórico durante todo el desfile, sus hermanos, los aplausos, las porras, las manifestaciones de amor que hicieron de aquel reinado algo inolvidable.

Con la honestidad que da el tiempo, Aida confiesa que a los ocho años no lograba dimensionar por qué otras niñas le pedían fotos o la miraban con admiración. Hoy comprende que aquella vivencia inspiró sueños, encendió ilusiones y dejó huellas profundas. “Es algo mágico”, dice, al reconocer que el carnaval también tiene el poder de marcar destinos.

Ser Reina Infantil le enseñó a valorar la esencia de la infancia y a llevarla siempre consigo. Le habló de creatividad, de ilusión, de sueños que se cumplen; le dio valentía para atreverse, autenticidad para ser ella misma y la certeza de que ser diferente es encontrar la propia luz.

Que Mazatlán reconozca su reinado 25 años después, dentro del Carnaval Internacional de Mazatlán, es para Aida una emoción difícil de explicar: nostalgia, alegría y gratitud entrelazadas. Saber que su historia sigue viva en la memoria colectiva confirma que el carnaval no solo se celebra cada año, sino que se hereda y se transforma.

Su mensaje para las niñas que hoy sueñan con ser reinas es claro y profundamente amoroso: sueñen en grande, sean auténticas, valientes y perseverantes. Detrás de cada sueño hay una familia que apoya, una tradición que acompaña y una experiencia que puede cambiar la vida. El carnaval evoluciona, pero conserva su esencia: inspirar.

Aida García invita a todos —familia, amigos, compañeros de trabajo y al público— a acercarse al Carnaval Internacional de Mazatlán y vivirlo desde adentro, desde el corazón. Porque más allá del desfile o la coronación, el carnaval es una experiencia que ilumina, que une y que deja huellas para siempre.

Hay coronas que no pesan con los años. Hay coronas que se transforman en luz. Y la de Aida García sigue brillando, 25 años después, como un faro para las niñas que hoy sueñan con su propio carnaval.