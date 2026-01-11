Al Ángela Peralta, la magia del Gran Baile Infantil del Carnaval

El próximo lunes 16 de febrero de 2026 en punto de las 10:00 horas, el Teatro Ángela Peralta abrirá sus puertas para recibir por primera vez toda la magia y el brillo del Gran Baile Infantil.

Este evento, que forma parte de las festividades del Carnaval Internacional de Mazatlán, promete ser un espectáculo donde el talento de la niñez mazatleca será el protagonista en un escenario de clase mundial.

El traslado de este tradicional concurso infantil a la solemnidad del Teatro Ángela Peralta busca elevar la experiencia tanto de los participantes como del público. Los asistentes podrán disfrutar de una exhibición de ingenio en dos categorías principales:

Fantasía

Trajes individuales o en pareja confeccionados con lentejuelas, brillos y bordados alusivos a la máxima fiesta.

Baile

Ejecución de coreografías en modalidades individual, pareja y comparsa.

Premios

Los ganadores recibirán premios que van desde los 6 mil a los 14 mil.

El cambio de sede tiene como propósito garantizar un entorno donde la iluminación y la acústica del teatro resaltarán la originalidad, la belleza y la desenvoltura de los concursantes.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para niños y niñas de entre 4 y 10 años de edad están abiertas y sus padres o tutores interesados deben acudir a las oficinas del Instituto de Cultura (Av. Miguel Alemán No. 203) para realizar el registro de 9:00 a 16:00 horas. La fecha límite para inscribirse es el mismo lunes 16 de febrero a las 9:00 horas en el TAP.

El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán invita a las familias a ser parte de esta celebración que premia la creatividad y la preservación de nuestras tradiciones culturales.

La entrada general cuesta 250 pesos, los niños menores de 4 años no pagan entrada. Boletos a la venta en la taquilla del TAP. Tel 669 982 44 46 ext. 103. Información, en la Dirección de Relaciones Públicas al 669 982 44 44 extensión 120.