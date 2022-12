Al final del duelo, la luz vuelve, asegura Socorro Venegas

“Había no solo dolor, sino mucha belleza en quedarse, sobrevivir, seguir abriendo los ojos, que la vida puede darnos más sorpresas, no solo nos arrebata”.

“Me olvidé de los días, durante meses, personas me decían estás más sola que un perro, y no me sonaba raro, eso le daba sentido a mis días, era como encontrar belleza en el dolor, y eso quería compartir en este libro”, dijo.

Aseguró que al inicio escribir ni siquiera fue terapéutico y que no sentía que le iba a ayudar en nada, solo siguió como pudo, pues no era capaz de tomar ningún tipo de decisiones.

La autora, compartió que muchos lectores se han acercado a ella para contarle experiencias propias en torno al duelo.

“Quería decir a los lectores, a las personas que se les ha dilatado la pupila con la pérdida, que una mujer cuando queda viuda queda tan desvalida, inerme, que ni siquiera entra la luz en su mirada, porque le lastima, el mundo completo te parece que ejerce violencia contra ti”, apuntó.

“Aquí había eso, me han escrito lectores en México para contarme, me da ternura porque la pérdida es de muchos ángulos posibles, una chica de 17 años que había roto la relación con su novio, me hablaba de su duelo, él no murió pero uno muere con este tipo de separaciones y fue un placer contestarle, cuando yo atravesaba este duelo no podía ver la luz. Pero lo que quiero decir es que la luz sí vuelve y ya no va ser una herida abierta”.

Después de que escribió durante meses, soltó el libro y no quiso leer más sobre duelos, hasta que decidió publicar Ceniza rota.

“Me puse a leer más y sentí una diferencia grande, me identifico mucho con la experiencia de la viudez, solo me identifico de la experiencia vital de atravesar ese duelo, cuando se escriben esos libros hay una conciencia de lo que se está escribiendo que yo no tenía”.

Compartió que la pérdida no deja de doler, pero hay un pacto con el tiempo y ya no vuelve a arrastrarte como antes.

Elmer destacó la belleza del libro, que tuvo la fortuna de contar con un editor, dijo, que realmente se involucra con lo que publica, texto por texto, línea por línea, palabra por palabra.

“Es excepcional, un gran lector, entonces, creo que la fortuna poder publicar un libro como estos que es un libro muy bello por la forma como está diseñado, bien escrito y bien hecho”.

Al final leyó algunos pasajes.