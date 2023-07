“Al pintar, al hacer mi obra, no pienso si es figurativa o si es abstracta; creo que el que manda es el material, y si todo está bien, el material te va llevando; hay momentos en que tienes que adoptar ciertos movimientos, en que dices ‘aquí me tengo que aplicar’, pero hay otros que son tan libres que puedes hacer lo que quieras”.

Lo anterior lo expresó el pintor, escultor y actor de teatro Héctor Monge, al presidir el conversatorio “Un fauno poliformo en la acción pictórica”, como parte de la exposición “Retrospectiva y Lillyput”, que tiene montada en la Galería de Arte Antonio López Sáenz del Instituto Sinaloense de Cultura, donde permanecerá instalada hasta el 18 de septiembre, organizada por el departamento de Artes Visuales,

Durante la charla con un numeroso público, que le inquirió sobre diversos aspectos de la obra expuesta en esa galería, comentó que cada artista tiene su magia a la hora de crear y que, en su caso, no le es complicado hacerlo, y recordó temas difíciles como un cuadro en el que recrea el crimen de la Lomita en los años 50, cuando Culiacán se detuvo ante aquel horrendo feminicidio.

Temas como esos están allí, en esos cuadros, en un acrílico, y es casi monocromático, es un solo tono, con líneas de color sin ofenderse, ni mancharse, pegaditos, y ¿cómo lo logro?, conociendo el material.

También se refirió a sus cerámicas, en pequeños formatos, y expresó su respeto a los artesanos que tienen que hacer hasta 200 figuras en un día, y que vienen a ser obreros del arte que merecen todo nuestro respeto.

Héctor Monge es originario de Culiacán y se ha desarrollado desde los años 70 como actor en los grupos Apolo y Tatuas, bajo la dirección de Óscar Liera, y además ejercita la poesía y la elaboración de guiones. En su adolescencia estudió pintura y modelado en barro con el maestro Erasto Cortez Juárez.

Sobre la exposición ‘Retrospectiva y Lillyput’

La muestra está integrada por 120 pinturas en distintas técnicas y formatos, y de 75 esculturas en terracota laqueada de pequeño formato, con las que resume 40 años de actividad en las artes plásticas, del creador sinaloense.

Héctor Monge comentó que todas estas obras fueron hechas con un solo objeto: divertirse y sentir placer al hacerlas, y resumen 40 años de trabajo, aunque no están todas, pues algunas “sus dueños no me las prestaron”.

Expresó que Lillyput -la isla de la gente diminuta de los Viajes de Gulliver- alude al tamaño de las esculturas, ya que son esculturas en terracota que tuvo que hornear en un horno muy pequeño que tiene, y las figuras están agrupadas en diferentes temáticas.

Visite la exposición

La exposición ‘Retrospectiva y Lillyput’ permanecerá instalada hasta el 18 de septiembre, de martes a sábado en un horario de 11:00 a 18:00 horas, en la Galería de Arte Antonio López Sáenz, dentro de las instalaciones del Instituto Sinaloense de Cultura, ubicado en la esquina de Paliza y Buelna, en el Centro de Culiacán.