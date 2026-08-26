Alan González Quartet presenta concierto de jazz con obras originales

El proyecto forma parte del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Sinaloa 2025, una iniciativa que impulsa la creación y el desarrollo de propuestas artísticas en diversas disciplinas.

La presentación se realizó con entrada libre en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, donde familiares, amigos, colegas y público en general disfrutaron de una propuesta musical centrada en el jazz y sus posibilidades de exploración sonora.

El Alan González Quartet ofreció un concierto de jazz con siete composiciones originales este martes en Culiacán, como parte de un proyecto respaldado por el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Sinaloa 2025 en el Centro Sinaloa de las Artes.

El Instituto Sinaloense de Cultura respalda estas acciones para acercar expresiones musicales a los espacios culturales y fortalecer el arte local.

El cuarteto está integrado por Jeda Amaneth Dueñas Valenzuela en el piano, Norman Sepúlveda en la batería, Carlos Enrique Rubio Velázquez en el bajo y Alán González Martínez en la guitarra.

Durante la presentación, la agrupación interpretó siete temas de la autoría de Alán González Martínez: Moles, Chan, El último encuentro, Revengeance, π/Pi, Rocinante y El silbido del abuelo.

A lo largo del programa, los integrantes compartieron piezas en las que destacaron la interpretación instrumental, la improvisación y la interacción entre los músicos. El conjunto mostró una sólida integración y comunicación evidente.

Un momento significativo de la tarde ocurrió durante la interpretación de Chan, composición dedicada a la madre de Alán González Martínez. La pieza conmovió a los asistentes, al reunir la sensibilidad musical con el afecto familiar.

Los solos de cada integrante fueron recibidos con entusiasmo por el público, que reconoció la interpretación del cuarteto con aplausos constantes después de cada pieza.