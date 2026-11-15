Alas de Papel celebra 22 años de dar voz y vuelo a la imaginación infantil

El periódico infantil Alas de Papel celebró 22 años de existencia con un taller de ilustración y la presentación de sus nuevas ediciones, en el patio del Museo de Arte de Sinaloa en Culiacán, que también conmemoró 35 años de acercar el arte a la comunidad infantil.
La celebración, marcada por la creatividad y el dibujo, reunió a familias y jóvenes en el patio del Museo de Arte de Sinaloa, recinto que también conmemora 35 años de trayectoria. Esta actividad formó parte de la programación conmemorativa del museo.
Alas de Papel es un proyecto editorial singular en México, un periódico escrito por niñas y niños y dirigido a las infancias. Durante 22 años ha ofrecido un espacio para que sus protagonistas compartan pensamientos, historias, inquietudes y su visión del mundo.
Inna Teresa Álvarez, jefa del Museo de Arte de Sinaloa, dio la bienvenida a las familias y destacó la importancia de celebrar los 35 años del museo con actividades que acerquen a las infancias al arte y la cultura. Esta actividad marcó el inicio de la programación conmemorativa del recinto.
Por su parte, Jael Álvarez, de Alas y Raíces Sinaloa, destacó la coincidencia de ambos aniversarios y la importancia de mantener espacios donde las infancias puedan expresarse y ejercer su derecho a participar. “Estamos celebrando 22 años del proyecto editorial que nosotros tenemos”, expresó, reconociendo la presencia de las familias.
El artista visual Ito Contreras impartió un taller de ilustración, invitando a los pequeños a explorar su creatividad. Propuso inventar “una gran criatura a partir de la nada”, sugiriendo combinar características de animales existentes para construir personajes únicos sin limitarse.
Contreras animó a los participantes a experimentar, combinar formas y dejar que la imaginación guiara su trabajo. Antes de iniciar, agradeció el apoyo de los padres de familia presentes, quienes respaldaron la participación de sus hijos en esta actividad creativa.
Como parte de la celebración, se instaló el módulo Vuelo con Alas de Papel. Georgina Martínez presentó las ediciones 96 y 97 del periódico, proyecto editorial del programa Alas y Raíces Sinaloa. Los asistentes pudieron conocer los ejemplares directamente de un puesto de periódicos.
Niñas y niños participan en el taller de ilustración en el Museo de Arte de Sinaloa.
El artista visual Ito Contreras guía a los pequeños en la creación de animales fantásticos.
Georgina Martínez presenta las ediciones 96 y 97 del periódico Alas de Papel.