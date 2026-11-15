Alas de Papel celebra 22 años de dar voz y vuelo a la imaginación infantil

El periódico infantil Alas de Papel celebró 22 años de existencia con un taller de ilustración y la presentación de sus nuevas ediciones, en el patio del Museo de Arte de Sinaloa en Culiacán, que también conmemoró 35 años de acercar el arte a la comunidad infantil.

La celebración, marcada por la creatividad y el dibujo, reunió a familias y jóvenes en el patio del Museo de Arte de Sinaloa, recinto que también conmemora 35 años de trayectoria. Esta actividad formó parte de la programación conmemorativa del museo.

Alas de Papel es un proyecto editorial singular en México, un periódico escrito por niñas y niños y dirigido a las infancias. Durante 22 años ha ofrecido un espacio para que sus protagonistas compartan pensamientos, historias, inquietudes y su visión del mundo.