$!Alas y Raíces llega a sus 30 años con exposición y concierto en Sinaloa

El programa “Alas y Raíces” celebra 30 años con una exposición fotográfica y un concierto de la Banda José Rubio Quiñónez, de Mocorito, este 23 de septiembre en Culiacán, fomentando derechos culturales de niños y adolescentes.

La Coordinación de Alas y Raíces en Sinaloa, adscrita al Instituto Sinaloense de Cultura, se une a este festejo nacional del Programa de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

La misión del programa es garantizar los derechos culturales de las infancias y adolescencias en sus diversas circunstancias. La celebración inició el 24 de mayo en el Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, y se ha extendido a las 32 entidades del país.

“Garantizar los derechos culturales de las infancias y adolescencias en sus diversas circunstancias constituye la misión principal del programa”, señaló la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

La jornada festiva en el Museo de Arte de Sinaloa (Masin) iniciará a las 16:00 horas con la inauguración de la exposición “Aquí estamos”.

La muestra fotográfica, obra del fotoperiodista Juan Carlos Cruz, miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, documenta el Taller de Fotografía que impartió a un grupo de Artes Plásticas de la Escuela Superior de Artes José Limón, bajo la supervisión de la maestra Rosalí Sánchez.

Niñas, niños y adolescentes de este taller fueron seleccionados para representar a Sinaloa en la celebración nacional de “Alas y Raíces”.