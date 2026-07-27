Alejandra Laveaga lleva al escenario una mirada íntima sobre la depresión

La creadora mazatleca Alejandra Laveaga, productora, supervisora musical y diseñadora de sonido, continúa ampliando su trayectoria artística desde Miami, ciudad donde dirige Speakeasy, su propia empresa especializada en licencias musicales y postproducción de audio.

Con una carrera enfocada en el diseño sonoro y la supervisión musical para distintos proyectos audiovisuales, Laveaga ahora incursiona en una propuesta escénica que busca generar reflexión en torno a la salud mental.

El próximo 15 de agosto, en Ciudad de México, estrenará Matrioshka Danzateatro, una obra que aborda la complejidad de la mente humana cuando atraviesa un estado de depresión y el proceso de transformación que puede surgir durante un tratamiento psicoanalítico.

A través de la combinación de danza, teatro y un diseño sonoro cuidadosamente construido, la puesta en escena propone un recorrido por las emociones, los pensamientos y los conflictos internos que experimenta una persona durante este proceso, invitando al público a observar desde una perspectiva sensible y artística una realidad cada vez más presente en la sociedad.

La participación de Alejandra Laveaga cobra especial relevancia al construir la identidad sonora de la obra, elemento que acompaña las emociones y el viaje interior de los personajes, reforzando el discurso artístico de una producción que apuesta por visibilizar temas de salud mental desde una perspectiva sensible y contemporánea.

Originaria de Mazatlán y hermana de la actriz y creadora Renata Laveaga, Alejandra ha desarrollado una carrera internacional en el ámbito de la postproducción de audio, consolidándose como una especialista en supervisión musical y diseño de sonido.

Con Matrioshka Danzateatro, la artista suma una nueva faceta a su trayectoria, utilizando el lenguaje escénico para abrir el diálogo sobre la salud mental y el poder del arte como vehículo para comprender las emociones humanas.