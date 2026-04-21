Alejandro González comparte el espectáculo ‘Cantos y danzas en la guitarra’

Música del barroco y clasicismo y clásica española del Siglo 20, compartió con los sinaloenses el guitarrista cubano Alejandro González, en el concierto “Cantos y danzas en la guitarra”.

El concierto se llevó a cabo como parte de la Temporada 2026 del Festival Internacional de Guitarra Sinaloa, que organiza la Fundación Cultural de la Guitarra, A.C., en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura.

En el teatro Socorro Astol, el músico cubano se presentó ante un numeroso público con un variado programa que incluyó temas de los autores más representativos de la guitarra clásica.

El evento que cuenta con el apoyo además del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, inició con Fandanguillo, de Joaquín Turina y continuó con Sonatina, de Federico Moreno Torroba, compositor de la música clásica española del Siglo 20.

El guitarrista cubano agradeció la oportunidad de estar en este festival, lo cual era para él un sueño de muchos años que esa tarde se hizo realidad.

El concierto continuó con Cantinela de los bosques, una obra para guitarra compuesta por Leo Brouwer; Drume negrita, de Eliseo Grenet, con arreglo de Brouwer; Sonata en la mayor, K. 322 / L. 483, y Sonata en re mayor, K. 443 / L. 418, de Domenico Scarlatti, compositor italiano del barroco y clasicismo.

De Agustín Barrios Mangoré, el genio paraguayo que revolucionó la guitarra clásica, se incluyeron en el programa País de abanico y el Vals, Op. 8 No. 4, para concluir con la Fantasía húngara, de Joseph Kaspar Mertz, considerado como uno de los mayores exponentes del romanticismo musical en ese instrumento.

El próximo evento de la Temporada 2026 del Festival Internacional de la Guitarra será el 8 de mayo próximo, con la presentación del guitarrista Omán Kaminsky, a las 18:00 horas, en el teatro Socorro Astol.

Sobre el maestro Alejandro González

Alejandro González a lo largo de su carrera, ha sido galardonado en prestigiosos certámenes, destacando el Primer Premio en el Festival y Concurso de la Creación Artística en dos ocasiones (1994 y1995), donde también recibió el premio de la UNEAC por su interpretación de la música cubana.

A nivel internacional, obtuvo el Tercer Premio y la Mención a la mejor interpretación de música cubana en el Concurso Internacional de Guitarra de La Habana (1996), además de ser finalista en el célebre Concurso Internacional Andrés Segovia en Granada, España.

Su talento también ha sido reconocido con menciones en el Concurso Internacional Città d’Alessandria en Italia y su participación en el Concurso Primavera de la Guitarra en Bélgica.

Como solista, ha colaborado con importantes agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, bajo la dirección de los maestros Enrique Pérez Mesa e Iván del Prado, realizando giras por territorios como las Islas Caimán.

Su versatilidad le ha permitido presentarse junto a la Orquesta de Cámara “Música Eterna”, la Orquesta Sinfónica de Santiago de Cuba y la Orquesta de Guitarras “Sonantas Habaneras”, con la cual realizó una gira por Alemania.

En años recientes, trasladó su actividad profesional a España, donde se desempeñó como profesor de guitarra clásica, eléctrica y música moderna en diversos conservatorios.

Su compromiso con la enseñanza lo ha llevado a ejercer como profesor en instituciones de alto nivel como el Instituto Superior de Arte y la Escuela Nacional de Música en Cuba.