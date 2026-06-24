Alejandro Sicairos y Elizabeth Valdez Caro charlarán este jueves sobre ‘Periodismo sinaloense’

Con la participación de los periodistas Alejandro Sicairos Rivas y Elizabeth Valdez Caro, y bajo la conducción de Rosy Gámez Gastélum, se llevará a cabo una conversación sobre el periodismo en Sinaloa y la libertad de expresión para comprender el papel de los medios en la construcción de la vida pública.

Organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, este evento formará parte del programa Triálogos, tituladoa “Periodismo sinaloense: opinión pública, ciudad letrada y cuarto poder”, que se realizará este jueves 25 de junio a las 17:00 horas en el Centro de Literatura (Celit), con entrada libre.

En esta ocasión, Triálogos propone un acercamiento a la historia, los desafíos y las transformaciones del periodismo sinaloense a través de un diálogo que reunirá a destacadas voces de la comunicación en el estado.

La sesión será también un homenaje a cinco figuras que dejaron una profunda huella en el periodismo de Sinaloa: José Luis Arriaga Robles (1954-2015), Germán Benítez Borrego (1952-2012), Aidé Cano Tiznado (1946-2017), Jorge Walterio Medina Palazuelos (1957-2020) y Salvador Sánchez Najar (1960-1999), cuyas trayectorias contribuyeron a fortalecer el ejercicio informativo y la reflexión crítica en la entidad.

A partir de sus experiencias y perspectivas, los participantes explorarán asuntos como la libertad de expresión, la ética periodística, los apapachos, la censura y la propaganda; la influencia de los medios virtuales y las redes sociales, así como la formación de la opinión pública en una época marcada por la inmediatez de la información.

Asimismo, el conversatorio se adentrará en temas como la historia del periodismo sinaloense, el concepto del cuarto poder, la ciudad letrada, la intelectualidad orgánica, la comentocracia y la evolución de los géneros periodísticos, en un ejercicio de análisis que busca ofrecer herramientas para comprender la compleja relación entre comunicación, cultura y sociedad.

Más allá de los temas que serán abordados, esta edición de Triálogos representa también un encuentro entre destacadas trayectorias del periodismo y la reflexión académica en Sinaloa.

Desde sus respectivos ámbitos de trabajo, Alejandro Sicairos Rivas, Elizabeth Valdez Caro y Rosy Gámez Gastélum han contribuido al análisis de los fenómenos de la comunicación, la opinión pública y la vida cultural sinaloense, aportando perspectivas que enriquecen el debate sobre el presente y futuro del periodismo.

En ese sentido, el conversatorio se perfila como una oportunidad para compartir experiencias, contrastar visiones y explorar los múltiples caminos que ha seguido el ejercicio periodístico en la entidad, desde sus expresiones tradicionales hasta los desafíos que plantean los entornos digitales y las nuevas formas de interacción pública.

Más que una mesa de discusión, Triálogos plantea una exploración colectiva sobre el periodismo como práctica profesional, responsabilidad pública y fenómeno cultural. Se trata de un espacio para explicar, debatir y compartir experiencias en torno a una actividad que ha sido fundamental para documentar la historia reciente de Sinaloa y del país.

Participación musical del Cuarteto Sinaloa

Como parte de la jornada participará el Cuarteto Sinaloa, que interpretará la pieza “Lacrimosa” del Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, aportando un momento de especial significado dentro de este homenaje a periodistas cuya labor continúa siendo referencia para nuevas generaciones.