Alfredo Luna Montesinos gana premio Bellas Artes de Ensayo sobre Artes Visuales

El proceso de investigación desplazó a Luna Montesinos de la posición de observador a la figura del “arconte contaminado”. Este concepto describe a un sujeto modificado por su objeto de estudio. El ensayo articula autoficción, análisis del soporte del archivo y experiencias oníricas.

El autor, como investigador y custodio de este archivo, examina la fotografía como tecnología y dispositivo de control biopolítico y eugenésico del Estado posrevolucionario mexicano. Establece relaciones entre el teatro clínico del Hospital de la Salpêtrière y los mecanismos de control carcelario y sexual en Puebla.

El Archivo Reyes está compuesto por poco más de 4 mil negativos en placas de gran formato. Fueron producidos entre 1920 y 1950 por Honorato Reyes, fotógrafo policial en Puebla. A partir de este material, Luna Montesinos explora las relaciones entre fotografía, poder, violencia y memoria.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de las coordinaciones de Artes Visuales y Literatura, otorgaron este reconocimiento. El ensayo, inscrito con el seudónimo “Arconte”, ofrece una mirada única al acervo fotográfico de Honorato Reyes.

Alfredo Luna Montesinos ganó el Premio Bellas Artes de Ensayo sobre Artes Visuales 2026 del INBAL. Su obra “Arconte contaminado” propone una lectura expandida, autobiográfica y forense del archivo del fotógrafo Honorato Reyes, explorando fotografía, poder, violencia y memoria.

También explora cómo estos archivos de imágenes visibilizan a personas marginadas para vigilarlas y clasificarlas. Esta violencia persiste sobre quien custodia los acervos. Esta experiencia, que el autor vive como un “mal de archivo” en el sentido de Jacques Derrida, lo lleva a reflexionar sobre la relación entre el custodio y el archivo.

El jurado calificador, integrado por Irmgard Emmelhainz, Verónica Gerber Bicecci y Carlos Nicolás Pradilla Molina, designó al ganador por su “original perspectiva” y la “solidez de su análisis crítico, que aporta significativamente al entendimiento de las prácticas visuales en México”.

Alfredo Luna Montesinos comentó que el Premio Bellas Artes de Ensayo de Artes Visuales del INBAL 2026 tiene una trascendencia profunda. Afirmó que “la palabra es un medio aún más poderoso y la labor de crítica de las artes visuales se vuelve fundamental”.

El autor explicó que proviene de la arquitectura y la historia del arte, donde la escritura siempre estuvo presente. Indicó que la escritura le permitió enfocar su trabajo como custodio del Archivo Reyes y sus temas autobiográficos y autoficcionales.

Luna Montesinos obtuvo el Archivo Reyes por su interés en la fotografía y la imagen. Su terapeuta le recomendó la escritura como descarga emocional, pero él la transformó en herramienta académica. Reconoció que “el ensayo literario es de una gran versatilidad, donde bien se integran la ficción, la autobiografía y la historia”.

Sobre la importancia de este archivo forense, el autor subrayó la pertinencia del papel de los archivos en la actual situación de violencia y desapariciones forzadas en México. Considera que “la estadística nunca es inocente: siempre va a haber una especie de sesgo”.

El Premio Bellas Artes de Ensayo sobre Artes Visuales 2026 representa un logro de alto valor sentimental para Luna Montesinos. Inició el proyecto en 2020 y enfrentó dificultades. Expresó que el premio es un aliciente que lo hace sentir en el camino correcto.

El reconocimiento consiste en un estímulo económico de 100 mil pesos, además de la publicación del ensayo ganador junto con las menciones honoríficas en 2026.

El jurado determinó otorgar dos menciones honoríficas. La primera a David Alberto Ortiz Villegas, por la obra La ecología de lo inaccesible. Excedencia objetual y el fin del espectador soberano en el arte contemporáneo. La segunda a Plácido Andrés Merino García, por la obra La violencia de la ausencia. Afectos, rastro e imagen de búsqueda en prácticas del arte contemporáneo mexicano.

Alfredo Luna Montesinos, originario de Puebla en 1986, es artista visual e investigador. Estudió Arquitectura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e Historia del Arte en la Universidad de León, España. Cursó el programa de Artes Visuales y Fotografía de Proyecto Imaginario, Argentina, y forma parte de Foto Observatorio.

Ha presentado su trabajo en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, Oaxaca, el Museo Regional de Puebla del INAH y el Museo Soumaya. Obtuvo mención honorífica en la Bienal Ibero Puebla de Arte Contemporáneo y fue finalista de Rayos X Mexicanos. En 2025 recibió el Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía del Centro de la Imagen y en 2026 el Premio Bellas Artes de Ensayo sobre Artes Visuales del INBAL.