Algunas condiciones para la sabiduría

La sabiduría se ha olvidado en las aulas, en la vida, se le confunde, la erudición no garantiza sabiduría, ni los saberes educan el corazón.

La falla de la academia

Empezamos con esta frase potente “entre nosotros se ha cultivado demasiado el intelecto pero demasiado poco la firmeza de carácter”, te sorprenderás al final quien dijo estas sabias palabras. Pero ¿Qué tan ligado está el carácter con la sabiduría? Interesante cuestión.

En efecto, la educación del intelecto está desligada de la formación del carácter, pero esto no es todo, suceden otras cosas en la academia: produce pocos eruditos por escuela; los especialistas saben mucho de algo y muy poco de lo demás, el conocimiento se ha dividido y esto lo ha sesgado, cuando la Nasa despidió a doctores especializados apenas consiguieron trabajo mal pagados; además presumir títulos no garantiza ser mejor persona ni ser ético. Y para rematar la sabiduría brilla por su ausencia en la academia.

Sabios sin estudios

Además hay gente sin estudios con gran sabiduría, brillan en sus poblados, un célebre juez y síndico de Navolato, Sinaloa en México tenía juicios de puro sentido común inapelables. En el nivel práctico abundan los empresarios exitosos sin estudios que tienen un sentido común desarrollado, son naturalmente prudentes y sensatos.

¿De qué se trata la sabiduría?

Entonces ¿Es sabio quien tiene muchos estudios? ¿Los que tienen mucha experiencia? ¿Los muy inteligentes? ¿Los que investigan mucho? Observamos que ninguno de los 4 casos dan sabiduría necesariamente. Aquí algunas condiciones por falta de espacio.

Nos impactó profundamente la definición de sabiduría del célebre teólogo y filósofo alemán de la Universidad de París del S. XIII, le llamaban maestro, Meister Eckhart: “sabio es aquél que sabe lo que son las cosas sin confundirlas” ¡Genial por su brevedad profunda! En efecto, la claridad de ideas que se desprende de esto es fundamental.

El entendimiento y el razonamiento disciplinados buscan ante todo la claridad de ideas, nos podemos equivocar al razonar de 3 maneras: 1. Al confundir una cosa con otras, 2. Al reducir el todo a lo conocido, y 3. Por la perplejidad al no entenderlas.

Alcanzar la certeza requiere disciplina mental: estar muy atentos, sagacidad, verificar, análisis y síntesis, esto acerca a la verdad que es todavía más amplia.