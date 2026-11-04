Alistan cuatro semanas de danza contemporánea con el Encuentro de Solistas y Duetos

Con una programación que reúne el talento de creadores locales, nacionales e internacionales, del 7 al 28 de noviembre se llevará a cabo el 24 Encuentro Internacional de Solistas y Duetos.

El festival independiente, codirigido por Robert Spin y Daniel Goiz, celebrará más de dos décadas de trayectoria con funciones de danza contemporánea y teatro en escenarios públicos y culturales de la ciudad.

“Se ha consolidado como un espacio de encuentro, formación y proyección para artistas de la danza contemporánea, además de generar oportunidades para creadores de distintas generaciones”, señalaron Spin y Goiz en conferencia de prensa.

El director de Programación Artística del Instituto Sinaloense de Cultura, Rodolfo Arriaga, así como José Guadalupe López Zambada, jefe del departamento de Formación y Capacitación del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, refrendaron el acompañamiento institucional al encuentro. Ambos reconocieron la importancia de mantener espacios para la difusión de la danza contemporánea y el desarrollo profesional de bailarines y creadores escénicos.

Los organizadores explicaron que la convocatoria de este año recibió propuestas locales, nacionales e internacionales. Esto permitió integrar una programación diversa con artistas de amplia trayectoria y jóvenes creadores, presentando distintas perspectivas de la sociedad, la identidad y las relaciones humanas.

El encuentro iniciará este sábado 7 de noviembre, a las 17:30 horas, en el Foro Centro Cultural de las Artes Escénicas Contemporáneas A.C. (CAEC), con “Si viviera una semana me moriría en domingo”, de Ali Salguero, de Hermosillo.

La programación continuará el jueves 19 con “Hogarito, de aquí soy”, de Chicle y Pega, de Xalapa, en el Foro CAEC. El sábado 21, la Plazuela Obregón recibirá una función compartida con la Escuela Municipal de Danza, EMO, ContempoDanza, Mary Dance, Athros y Danzalina, de Guasave, buscando acercar la danza a espacios públicos.

El miércoles 25, el Teatro Socorro Astol será sede de “Sostener lo que tiembla”, de Danzalina, de Guasave, y “BRRO”, del Colectivo La Mochila, de Los Mochis. También se presentará “Reconstrucción de los hechos”, de enNingúnlugar, de Colombia y México.

Propuestas internacionales como “Ringtone, Lado A”, de Aérea Teatro, de Argentina, se mostrarán el jueves 26 en el Foro CAEC. “Reconstrucción de los hechos” tendrá otra función el sábado 28, en el mismo horario y sede.

Como parte de las actividades complementarias, se realizarán clases maestras los días 6, 24 y 27 de noviembre, en la sede del CAEC, con artistas invitados como Ali Salguero y Sara Eker, de Argentina.

Durante la conferencia, se destacó la trayectoria del Foro CAEC, un espacio independiente con 16 años de trabajo. Este foro ha contribuido a la formación de nuevas generaciones y al desarrollo profesional de la danza en Sinaloa.

Las funciones en el Foro CAEC tendrán una cooperación de 50 pesos, mientras que las presentaciones en el Teatro Socorro Astol serán gratuitas. Las clases maestras tendrán un costo de 200 pesos por sesión o 500 pesos por las tres actividades.