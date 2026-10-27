Alistan estudiantes de la UAS 10 mojigangas para la Callejoneada

Con 10 mojigangas monumentales de aproximadamente tres metros y medio de altura, estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAS abrirán el desfile de la tradicional Callejoneada “Recordar es amar”, que se realizará el próximo domingo 1 de noviembre en el Centro Histórico de Mazatlán.

Édgar Alonso Campo Ramírez, director de la Facultad de Arquitectura y Diseño, explicó que en este proyecto participan 110 estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial y alrededor de 20 de Arquitectura, quienes se sumaron a las actividades organizadas por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la celebración del Día de Muertos.

El académico destacó la importancia de que la institución universitaria participe en una de las festividades tradicionales de la ciudad, al considerar que representa una oportunidad para mostrar el trabajo creativo de los alumnos y vincular su formación con actividades culturales dirigidas a la comunidad.

“Es algo muy significativo el que el Instituto de Cultura nos esté tomando en cuenta. Ya ha tomado en cuenta la parte de la cultura, del baile, la danza, la música, pero para Arquitectura y Diseño Industrial llevar su arte al municipio creo que es muy importante”, expresó.

Para la elaboración de las figuras, los estudiantes trabajaron durante un mes bajo la orientación de sus maestros, en un proceso que incluyó actividades de carpintería, herrería, escultura, cartonería y otras técnicas manuales relacionadas con su formación académica.

Campo Ramírez explicó que el proyecto también representó un reto en materia de organización y recursos, por lo que agradeció el respaldo de Deportes El Siglo y Pinturas Acuario, empresas que aportaron la materia prima necesaria para construir las estructuras.

El trabajo se organizó mediante equipos integrados por alumnos de primero, segundo y tercer año de Diseño Industrial, quienes participaron en un concurso interno para desarrollar las propuestas. Aunque inicialmente se contemplaba seleccionar seis proyectos, finalmente se decidió que las 10 mojigangas formarán parte del desfile.

Tradición y formación académica

Las mojigangas son figuras de gran tamaño que se utilizan en celebraciones populares y que tradicionalmente representan personajes humanos mediante estructuras que se colocan sobre el cuerpo de quienes las portan.

El director de la facultad señaló que las piezas creadas por los universitarios tendrán motivos de raíces mexicanas, entre ellos representaciones de catrines y catrinas, aunque cada equipo tuvo libertad para incorporar características particulares a su diseño.

Además del aspecto artístico, la construcción implicó resolver aspectos técnicos como el peso, la estabilidad y la movilidad de las figuras, para permitir que puedan ser cargadas y manipuladas durante el recorrido.

El académico resaltó que esta experiencia permite a los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y desarrollar habilidades de trabajo en equipo, al tiempo que fortalece la convivencia entre estudiantes de distintos grados.

Asimismo, consideró que la participación constituye una oportunidad para dar a conocer la Licenciatura en Diseño Industrial, una carrera de reciente creación en la facultad, con cuatro años de duración y un enfoque que combina creatividad, diseño y procesos de construcción.

Antes de participar en la Callejoneada, las mojigangas serán exhibidas durante las actividades de altares de muertos que se realizarán el 29 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en Ciudad Universitaria, donde las distintas facultades de la UAS presentarán sus propuestas con motivo del Día de Muertos.

Posteriormente, las figuras encabezarán el recorrido de “Recordar es amar”, como parte de una celebración que reunirá expresiones artísticas, música y tradiciones mexicanas en las calles del Centro Histórico de Mazatlán.