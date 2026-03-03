Alistan la FeliUAS 2026, del 18 al 22 de marzo

MAZATLÁN._ Manuel Iván Tostado Ramírez, Vicerrector de la zona sur de la UAS, anunció que el encuentro literario más importante del Noroeste del país, organizado por la UAS, promete ser una gran fiesta de cultura, arte y un espacio para toda la familia.

A solo 15 días de realizarse la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se encuentran en los últimos detalles para ofrecer nuevas actividades, que en breve serán dadas a conocer por la directora de la Editorial UAS, expuso.

“Estamos a unos cuantos días, oficialmente las fechas de la FeliUAS van a abarcar del periodo del miércoles 18 de marzo al día domingo 22 de marzo”, adelantó el funcionario universitario.

Agregó que al frente del comité organizador se encuentra Azucena Manjarrez Bastidas, quien dirige actualmente editorial UAS, acompañada por Juanjo Rodríguez, quienes coordinan diferentes áreas, como el pabellón infantil, entre otros más.

El funcionario universitario, prometió novedades que atraerá buena afluencia de visitantes a la sede del Polideportivo.

“Vamos a poder compartirles ya el programa oficial, qué autores vamos a tener, qué actividades diferentes a las del año anterior, etcétera. Sin duda que la proyección es que sea una FeliUAS 2026 más concurrida, como ocurre en cada una de las ediciones. Creo y que los asistentes se vayan contentos de lo que se muestra ahí”, recalcó.

También comentó que además del Polideportivo como recinto principal, habrá un foro principal a un costado lo que es la tradicional feria infantil y se extiende al nivel bachillerato.

“Vamos a tener un programa exclusivo para el bachillerato, con libros que incluyen temáticas más ad hoc a la edad de un alumno de bachillerato, no tan temáticas tan sofisticadas de temas a lo mejor que para el estudiante de prepa, o no los entiende o no son de su interés. Va a estar autores, por ejemplo, recientes como Ana Clavel, quien ganó el Premio Mazatlán de Literatura”.

El Vicerrector en la zona sur de la UAS, sostuvo que como cada año habrá sorpresas, sumando nuevos foros de lectura como el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, el auditorio de la Biblioteca Central, donde pueda acceder más amantes de la literatura a las diferentes actividades.

La edición 2025 contó con la presencia de instituciones que, al igual que en años anteriores, se suman a la organización de la FeliUAS, como el Colegio Nacional, la UNAM y la Red Altexto de Editoriales Universitarias; además, se contará con la participación de más de 20 casas editoriales que estarán promocionando su catálogo y una cartelera principal de escritores internacionales y nacionales.