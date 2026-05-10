Alma Gitana une los corazones de México y España en el escenario del Festival de la Cultura

La Academia de Arte Flamenco Alma Gitana se presentó en el 31° Festival Internacional Universitario de la Cultura con su espectáculo ‘México y España: La raíz de mi tierra’ con el que celebra el encuentro profundo entre dos naciones hermanas, unidas por la historia, la cultura y el arte.

Esta propuesta hace un reconocimiento, a través del flamenco y el folclore mexicano, a los orígenes, la identidad y el orgullo de pertenecer a una herencia compartida, por lo que el público es invitado a recorrer un puente cultural donde Andalucía y México dialogan con respeto, pasión y alegría.

Al ritmo del baile y cante del flamenco, así como el zapateado y faldeo del folclore, los jóvenes y adultos transformaron el escenario en un recorrido vibrante y colorido que honra el pasado y celebra el presente, con esos vestuarios inspirados tanto en la riqueza visual de la tierra mexicana, como en la esencia andaluza.

La academia Alma Gitana, dirigida por Georgina Inzunza, inició como un taller para los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Sinaloa; hoy es reconocida por su carácter inclusivo, abriendo sus puertas a personas de distintos contextos: madres de familia, hombres y mujeres, así como alumnas con discapacidad.

Actualmente es un espacio donde el arte se convierte en un medio de inclusión, desarrollo personal y transformación social, permitiendo que todos puedan vivir y expresar la pasión del flamenco.

Georgina Inzunza Vázquez

Originaria de Culiacán, conocida artísticamente como Gina Inzunza. Su camino en la danza inicia a los 6 años. Licenciada en Educación Artística por la UAS. Bailaora, coreógrafa y maestra en la academia de arte flamenco Alma Gitana de la cual es fundadora y directora general.

Inicia sus estudios de la mano de las maestras Fernanda Guerra, Jimena Sánchez Guerra y Chepina Guerra y con la maestra Alejandra Fernández. Sus cursos, masterclass y estudios de actualización anuales sobre técnica, coreografía, flamenco inclusivo, historia del flamenco, apreciación al cante, estructura, códigos de tablao, palmas, compás y cajón los ha estudiado con grandes maestros(as) mexicanos y españoles en diversas ciudades de México y en Granada, España.

Desde 2018 hasta la fecha ha sido maestra adjunta y titular de flamenco en diversas academias de danza e instituciones educativas públicas y privadas.